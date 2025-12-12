Обговорили повернення з рф українських дітей і полонених: Стефанчук зустрівся з Папою Римським
Київ • УНН
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся з Папою Римським Левом XIV у Ватикані. Вони обговорили повернення українських дітей, незаконно вивезених до РФ, та звільнення військовополонених і цивільних.
У п’ятницю, 12 грудня, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час візиту до Ватикану мав аудієнцію з Папою Римським Левом XIV. Сторони обговорили посилення міжнародних зусиль, необхідних для повернення незаконно вивезених до рф українських дітей, а також звільнення військовополонених і цивільних. Про це повідомляє пресслужба ВРУ, пише УНН.
Обговорили шляхи посилення міжнародних зусиль, спрямованих на повернення українських дітей, незаконно вивезених до росії, українських військовополонених і цивільних заручників
Голова Верховної Ради підкреслив: Україна прагне миру, але не за сценарієм агресора — не шляхом поступок і не ціною легалізації окупації наших територій.
Руслан Стефанчук відзначив важливу роль Ватикану та Рима у міжнародному мирному процесі — як моральних авторитетів, здатних об’єднувати позиції й сприяти пошуку рішень, заснованих на міжнародному праві та людській гідності.
Нагадаємо
9 грудня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV у Кастель-Гандольфо. Обговорювалися зусилля Ватикану щодо повернення українських дітей, викрадених Росією, та дипломатична робота України зі США.