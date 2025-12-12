$42.270.01
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
13:09 • 6638 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
13:07 • 10836 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
11:47 • 22708 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37 • 20066 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
10:25 • 20018 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
10:23 • 20180 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 22841 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 28411 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 40233 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпеки
Обговорили повернення з рф українських дітей і полонених: Стефанчук зустрівся з Папою Римським

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся з Папою Римським Левом XIV у Ватикані. Вони обговорили повернення українських дітей, незаконно вивезених до РФ, та звільнення військовополонених і цивільних.

У п’ятницю, 12 грудня, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час візиту до Ватикану мав аудієнцію з Папою Римським Левом XIV. Сторони обговорили посилення міжнародних зусиль, необхідних для повернення незаконно вивезених до рф українських дітей, а також звільнення військовополонених і цивільних. Про це повідомляє пресслужба ВРУ, пише УНН.

Обговорили шляхи посилення міжнародних зусиль, спрямованих на повернення українських дітей, незаконно вивезених до росії, українських військовополонених і цивільних заручників

- йдеться у повідомленні.

Голова Верховної Ради підкреслив: Україна прагне миру, але не за сценарієм агресора — не шляхом поступок і не ціною легалізації окупації наших територій.

Руслан Стефанчук відзначив важливу роль Ватикану та Рима у міжнародному мирному процесі — як моральних авторитетів, здатних об’єднувати позиції й сприяти пошуку рішень, заснованих на міжнародному праві та людській гідності.

9 грудня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV у Кастель-Гандольфо. Обговорювалися зусилля Ватикану щодо повернення українських дітей, викрадених Росією, та дипломатична робота України зі США.

Ольга Розгон

