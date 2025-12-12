Обсудили возвращение из рф украинских детей и пленных: Стефанчук встретился с Папой Римским
Киев • УНН
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился с Папой Римским Львом XIV в Ватикане. Они обсудили возвращение украинских детей, незаконно вывезенных в рф, и освобождение военнопленных и гражданских.
В пятницу, 12 декабря, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время визита в Ватикан имел аудиенцию с Папой Римским Львом XIV. Стороны обсудили усиление международных усилий, необходимых для возвращения незаконно вывезенных в рф украинских детей, а также освобождение военнопленных и гражданских. Об этом сообщает пресс-служба ВРУ, пишет УНН.
Обсудили пути усиления международных усилий, направленных на возвращение украинских детей, незаконно вывезенных в Россию, украинских военнопленных и гражданских заложников
Председатель Верховной Рады подчеркнул: Украина стремится к миру, но не по сценарию агрессора — не путем уступок и не ценой легализации оккупации наших территорий.
Руслан Стефанчук отметил важную роль Ватикана и Рима в международном мирном процессе — как моральных авторитетов, способных объединять позиции и способствовать поиску решений, основанных на международном праве и человеческом достоинстве.
Напомним
9 декабря Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV в Кастель-Гандольфо. Обсуждались усилия Ватикана по возвращению украинских детей, похищенных Россией, и дипломатическая работа Украины с США.