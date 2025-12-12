Обсудили возвращение из рф украинских детей и пленных: Стефанчук встретился с Папой Римским

$42.270.01
49.520.30
ukenru
13:33 • 2578 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
13:09 • 6694 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
13:07 • 10876 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
11:47 • 22752 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37 • 20097 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
10:25 • 20033 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23 • 20196 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 22843 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 28414 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 40235 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.3м/с
85%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW12 декабря, 04:30 • 30821 просмотра
Администрация Трампа создает коалицию для противодействия Китаю в сфере редкоземов и технологий - Politico09:01 • 17676 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo10:01 • 12127 просмотра
Бои за Купянск: Силы обороны подтвердили блокирование россиян в городе11:30 • 10120 просмотра
рф атаковала ударными БПЛА спортшколу в Шостке во время тренировки детей - ОВА12:07 • 16106 просмотра
публикации
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
13:07 • 10876 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 5382 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
11:47 • 22752 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 66476 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 69645 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Виктор Орбан
Сергей Кислыця
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Китай
Купянск
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 5382 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo10:01 • 12222 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 43458 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 41236 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 46096 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Дипломатка
Отопление

Обсудили возвращение из рф украинских детей и пленных: Стефанчук встретился с Папой Римским

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился с Папой Римским Львом XIV в Ватикане. Они обсудили возвращение украинских детей, незаконно вывезенных в рф, и освобождение военнопленных и гражданских.

Обсудили возвращение из рф украинских детей и пленных: Стефанчук встретился с Папой Римским

В пятницу, 12 декабря, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время визита в Ватикан имел аудиенцию с Папой Римским Львом XIV. Стороны обсудили усиление международных усилий, необходимых для возвращения незаконно вывезенных в рф украинских детей, а также освобождение военнопленных и гражданских. Об этом сообщает пресс-служба ВРУ, пишет УНН.

Обсудили пути усиления международных усилий, направленных на возвращение украинских детей, незаконно вывезенных в Россию, украинских военнопленных и гражданских заложников

- говорится в сообщении.

Председатель Верховной Рады подчеркнул: Украина стремится к миру, но не по сценарию агрессора — не путем уступок и не ценой легализации оккупации наших территорий.

Руслан Стефанчук отметил важную роль Ватикана и Рима в международном мирном процессе — как моральных авторитетов, способных объединять позиции и способствовать поиску решений, основанных на международном праве и человеческом достоинстве.

Напомним

9 декабря Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV в Кастель-Гандольфо. Обсуждались усилия Ватикана по возвращению украинских детей, похищенных Россией, и дипломатическая работа Украины с США.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Папа Лев XIV
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
Украина
Ватикан