NYT: наглядовий орган за Пентагоном вважає, що чат Гегсета в Signal ризикував поставити під загрозу американські війська

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Звіт Пентагону виявив, що використання Пітом Гегсетом додатка Signal для обговорення авіаударів у Ємені становило загрозу для американських військ. Інформація могла бути скомпрометована, а повідомлення не зберігалися належним чином.

NYT: наглядовий орган за Пентагоном вважає, що чат Гегсета в Signal ризикував поставити під загрозу американські війська
defense.gov

У звіті виконувача обов'язки генерального інспектора Пентагону зроблено висновок, що використання міністром війни США Пітом Гегсетом додатка Signal для обговорення майбутніх авіаударів американських військ у Ємені на початку цього року ризикував поставити під загрозу американські війська, з посиланням на слова двох осіб, знайомих з висновками, повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

У звіті, який мав бути опублікований у четвер, ретельно досліджується участь Гегсета в груповому чаті в додатку для обміну повідомленнями Signal з кількома іншими високопосадовцями адміністрації Трампа, який став публічним, оскільки про нього написав журналіст, якого випадково додали до списку.

Внутрішнє розслідування Пентагону виявило, що використання Гегсетом додатка "становило ризик потенційного компрометування інформації Міністерства оборони, яка могла б поставити під загрозу персонал та місії, якби вона була розкрита іноземному супротивнику", за словами двох осіб, знайомих з цим документом.

У звіті не зазначалося, чи була якась інформація засекречена на момент її поширення. Однак зазначалося, що Гегсет має "початкові повноваження щодо класифікації" як частину своєї ролі голови Пентагону, і не оцінювалося, чи він належним чином намагався розсекретити інформацію, перш ніж обговорювати її на неавторизованій платформі обміну повідомленнями.

Слідчі також встановили, що не всі повідомлення були належним чином збережені відповідно до закону США про федеральні документи, а натомість значною мірою спиралися на загальнодоступні дані про обмін повідомленнями.

У звіті також зазначалося, що Гегсет відмовився давати інтерв'ю генеральному інспектору з цього питання та натомість надав коротку письмову заяву, повідомили джерела.

Засекречена версія звіту була надана невеликій кількості членів Конгресу в безпечній кімнаті в середу.

Доповнення

У березні Майкл Волц, тодішній радник з національної безпеки президента США, помилково додав Джеффрі Голдберга, головного редактора The Atlantic, до чату у додатку Signal, до якого входили віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар США Марко Рубіо та радник Білого дому Стівен Міллер. Голова Пентагону передав детальний графік авіаударів по хуситах та інфраструктурі в Ємені лише за дві години до того, як 15 березня почали падати перші бомби, вказує видання.

Ця повітряна кампанія, яку Пентагон назвав операцією "Rough Rider", тривала близько шести тижнів, під час якої Сполучені Штати атакували понад 800 цілей у Ємені, використовуючи боєприпаси на суму приблизно 1,5 мільярда доларів.

Міністр оборони США Гегсет встановив додаток Signal на офісному комп’ютері в Пентагоні - ЗМІ24.04.25, 17:55 • 8355 переглядiв

Офіс генерального інспектора оголосив, що 3 квітня перевірить використання Гегсетом Signal. Пізніше того ж місяця стало відомо, що він неналежним чином поділився конфіденційною інформацією в другій групі у чаті у Signal, до якої входили його дружина, брат та особистий адвокат.

Офіс генерального інспектора тоді заявив, що проведе "оцінку" поведінки Гегсета, термін, який використовується для опису перевірки некримінальних порушень політики Пентагону, на відміну від "розслідування", яке розпочинається у відповідь на потенційне кримінальне діяння.

Розслідування не включало питання про те, чи було використання Гегсетом застосунку більш інтенсивним, чи була надана додаткова конфіденційна інформація неавторизованим особам.

Оприлюднення звіту завершить складний тиждень для Гегсета, який зазнав критики у зв'язку з серією авіаударів 2 вересня, здійснених Об'єднаним командуванням спеціальних операцій США по невеликому моторному човну в Карибському морі, який, за словами Пентагону, займався контрабандою наркотиків.

Два комітети Конгресу, які здійснюють контроль за Пентагоном, розпочали двопартійні розслідування дій Гегсета щодо другої хвилі ударів по тих, хто вижив після першої атаки, зокрема того, що він, можливо, наказав, що в результаті ударів ніхто не повинен залишатися живим, що могло б порушити міжнародне право.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Техніка
Signal
Піт Гегсет
Марко Рубіо
Джей Ді Венс
The New York Times
Пентагон
Сполучені Штати Америки
Ємен