3 декабря, 23:09
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 26835 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 29056 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 40325 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 46976 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 25830 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 29029 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 26020 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 25855 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 31069 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

The New York Times

NYT: надзорный орган Пентагона считает, что чат Хегсета в Signal рисковал поставить под угрозу американские войска

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Отчет Пентагона выявил, что использование Питом Хегсетом приложения Signal для обсуждения авиаударов в Йемене представляло угрозу для американских войск. Информация могла быть скомпрометирована, а сообщения не сохранялись должным образом.

NYT: надзорный орган Пентагона считает, что чат Хегсета в Signal рисковал поставить под угрозу американские войска
defense.gov

В отчете исполняющего обязанности генерального инспектора Пентагона сделан вывод, что использование министром войны США Питом Хегсетом приложения Signal для обсуждения предстоящих авиаударов американских войск в Йемене в начале этого года рисковало поставить под угрозу американские войска, со ссылкой на слова двух лиц, знакомых с выводами, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

В отчете, который должен был быть опубликован в четверг, тщательно исследуется участие Хегсета в групповом чате в приложении для обмена сообщениями Signal с несколькими другими высокопоставленными чиновниками администрации Трампа, который стал публичным, поскольку о нем написал журналист, которого случайно добавили в список.

Внутреннее расследование Пентагона выявило, что использование Хегсетом приложения "создавало риск потенциального компрометирования информации Министерства обороны, которая могла бы поставить под угрозу персонал и миссии, если бы она была раскрыта иностранному противнику", по словам двух лиц, знакомых с этим документом.

В отчете не указывалось, была ли какая-либо информация засекречена на момент ее распространения. Однако отмечалось, что Хегсет имеет "первоначальные полномочия по классификации" как часть своей роли главы Пентагона, и не оценивалось, должным ли образом он пытался рассекретить информацию, прежде чем обсуждать ее на неавторизованной платформе обмена сообщениями.

Следователи также установили, что не все сообщения были должным образом сохранены в соответствии с законом США о федеральных документах, а вместо этого в значительной степени опирались на общедоступные данные об обмене сообщениями.

В отчете также отмечалось, что Хегсет отказался давать интервью генеральному инспектору по этому вопросу и вместо этого предоставил краткое письменное заявление, сообщили источники.

Засекреченная версия отчета была предоставлена небольшому числу членов Конгресса в безопасной комнате в среду.

Дополнение

В марте Майкл Уолц, тогдашний советник по национальной безопасности президента США, ошибочно добавил Джеффри Голдберга, главного редактора The Atlantic, в чат в приложении Signal, в который входили вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь США Марко Рубио и советник Белого дома Стивен Миллер. Глава Пентагона передал подробный график авиаударов по хуситам и инфраструктуре в Йемене всего за два часа до того, как 15 марта начали падать первые бомбы, указывает издание.

Эта воздушная кампания, которую Пентагон назвал операцией "Грубый всадник", длилась около шести недель, во время которой Соединенные Штаты атаковали более 800 целей в Йемене, используя боеприпасы на сумму примерно 1,5 миллиарда долларов.

Министр обороны США Гегсет установил приложение Signal на офисном компьютере в Пентагоне - СМИ24.04.25, 17:55

Офис генерального инспектора объявил, что 3 апреля проверит использование Хегсетом Signal. Позже в том же месяце стало известно, что он ненадлежащим образом поделился конфиденциальной информацией во второй группе в чате в Signal, в которую входили его жена, брат и личный адвокат.

Офис генерального инспектора тогда заявил, что проведет "оценку" поведения Хегсета, термин, который используется для описания проверки некриминальных нарушений политики Пентагона, в отличие от "расследования", которое начинается в ответ на потенциальное уголовное деяние.

Расследование не включало вопрос о том, было ли использование Хегсетом приложения более интенсивным, или была ли предоставлена дополнительная конфиденциальная информация неавторизованным лицам.

Обнародование отчета завершит сложную неделю для Хегсета, который подвергся критике в связи с серией авиаударов 2 сентября, осуществленных Объединенным командованием специальных операций США по небольшой моторной лодке в Карибском море, которая, по словам Пентагона, занималась контрабандой наркотиков.

Два комитета Конгресса, осуществляющие контроль за Пентагоном, начали двухпартийные расследования действий Хегсета относительно второй волны ударов по тем, кто выжил после первой атаки, в частности того, что он, возможно, приказал, что в результате ударов никто не должен оставаться живым, что могло бы нарушить международное право.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Техника
Signal
Пит Хегсетх
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
The New York Times
Пентагон
Соединённые Штаты
Йемен