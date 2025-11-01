Новий уряд Молдови на чолі з Александру Мунтяну склав присягу

$42.080.01
48.980.00
ukenru
08:30 • 8962 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
07:00 • 19584 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
06:00 • 22588 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 28442 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 43814 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 39047 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 35150 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 35992 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
31 жовтня, 12:28 • 30558 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
31 жовтня, 12:08 • 55082 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Канада планує передати Україні російський Ан-124, але є нюанс - Bloomberg1 листопада, 01:41 • 15837 перегляди
Трамп оголосив Нігерію "країною особливої стурбованості" через загрозу християнству1 листопада, 02:14 • 8160 перегляди
росія легалізує мобілізацію українців: у Мелітополі готують "військові списки" - ЦНС1 листопада, 03:18 • 15084 перегляди
Данія зміцнює оборону Гренландії на тлі заяв Трампа про анексію та зростання активності рф - Bloomberg1 листопада, 03:55 • 4250 перегляди
"Дзеркальна відповідь на ракетні удари рф": в ISW оцінили перспективи надання США Україні ракет Tomahawk05:40 • 10773 перегляди
Публікації
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
07:00 • 19575 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 06:00 • 22581 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 51720 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 55081 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 47610 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кім
Музикант
Джон Реткліфф (політик)
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Канада
Покровськ
Реклама
УНН Lite
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo08:30 • 8956 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 51720 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 35353 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 43962 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 76018 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Опалення

Новий уряд Молдови на чолі з Александру Мунтяну склав присягу

Київ • УНН

 • 222 перегляди

Уряд Молдови під керівництвом Александру Мунтяну склав присягу в присутності президента Майї Санду та спікера Ігоря Гросу. Глава держави закликала новий кабмін зосередитися на ефективності та продовженні реформ.

Новий уряд Молдови на чолі з Александру Мунтяну склав присягу

Уряд Молдови під керівництвом Александру Мунтяну офіційно склав присягу, розпочавши роботу. Про це повідомляє NewsMaker, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що урочиста церемонія пройшла у будівлі адміністрації президента у присутності глави держави Майї Санду та спікера парламенту Ігоря Гросу.

Очільниця Молдови звернулася до нового кабінету після того, як усі міністри заприсяглися чесно та відповідально виконувати свої обов'язки. 

Глава держави підкреслила, що новий уряд під керівництвом Мунтяну має зосередитися на ефективності та якості державної політики та послуг. Також вона закликала новий кабмін зосередитися на продовженні реформ в освіті, юстиції, енергетиці, держуправлінні та інших сферах, важливих для держави, яка прагне ЄС.

Нагадаємо

Президент Молдови Мая Санду призначила Александра Мунтяну новим главою уряду. Він є економістом, засновником інвестиційної компанії та раніше очолював департамент інвестфонду в Україні.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Мая Санду
Молдова