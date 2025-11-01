Новий уряд Молдови на чолі з Александру Мунтяну склав присягу
Уряд Молдови під керівництвом Александру Мунтяну склав присягу в присутності президента Майї Санду та спікера Ігоря Гросу. Глава держави закликала новий кабмін зосередитися на ефективності та продовженні реформ.
Уряд Молдови під керівництвом Александру Мунтяну офіційно склав присягу, розпочавши роботу. Про це повідомляє NewsMaker, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що урочиста церемонія пройшла у будівлі адміністрації президента у присутності глави держави Майї Санду та спікера парламенту Ігоря Гросу.
Очільниця Молдови звернулася до нового кабінету після того, як усі міністри заприсяглися чесно та відповідально виконувати свої обов'язки.
Глава держави підкреслила, що новий уряд під керівництвом Мунтяну має зосередитися на ефективності та якості державної політики та послуг. Також вона закликала новий кабмін зосередитися на продовженні реформ в освіті, юстиції, енергетиці, держуправлінні та інших сферах, важливих для держави, яка прагне ЄС.
Нагадаємо
Президент Молдови Мая Санду призначила Александра Мунтяну новим главою уряду. Він є економістом, засновником інвестиційної компанії та раніше очолював департамент інвестфонду в Україні.