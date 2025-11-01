$42.080.01
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
07:00 • 22591 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 24829 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 29842 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 44929 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 39411 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 35345 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 36042 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 30604 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 55640 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
Новое правительство Молдовы во главе с Александру Мунтяну принесло присягу

Киев • УНН

 • 842 просмотра

Правительство Молдовы под руководством Александру Мунтяну принесло присягу в присутствии президента Майи Санду и спикера Игоря Гросу. Глава государства призвала новый кабмин сосредоточиться на эффективности и продолжении реформ.

Новое правительство Молдовы во главе с Александру Мунтяну принесло присягу

Правительство Молдовы под руководством Александру Мунтяну официально принесло присягу, приступив к работе. Об этом сообщает NewsMaker, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что торжественная церемония прошла в здании администрации президента в присутствии главы государства Майи Санду и спикера парламента Игоря Гросу.

Глава Молдовы обратилась к новому кабинету после того, как все министры поклялись честно и ответственно выполнять свои обязанности. 

Глава государства подчеркнула, что новое правительство под руководством Мунтяну должно сосредоточиться на эффективности и качестве государственной политики и услуг. Также она призвала новый кабмин сосредоточиться на продолжении реформ в образовании, юстиции, энергетике, госуправлении и других сферах, важных для государства, стремящегося в ЕС.

Напомним

Президент Молдовы Майя Санду назначила Александра Мунтяну новым главой правительства. Он является экономистом, основателем инвестиционной компании и ранее возглавлял департамент инвестфонда в Украине.

Ольга Розгон

