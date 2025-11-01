Новое правительство Молдовы во главе с Александру Мунтяну принесло присягу
Киев • УНН
Правительство Молдовы под руководством Александру Мунтяну принесло присягу в присутствии президента Майи Санду и спикера Игоря Гросу. Глава государства призвала новый кабмин сосредоточиться на эффективности и продолжении реформ.
Правительство Молдовы под руководством Александру Мунтяну официально принесло присягу, приступив к работе. Об этом сообщает NewsMaker, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что торжественная церемония прошла в здании администрации президента в присутствии главы государства Майи Санду и спикера парламента Игоря Гросу.
Глава Молдовы обратилась к новому кабинету после того, как все министры поклялись честно и ответственно выполнять свои обязанности.
Глава государства подчеркнула, что новое правительство под руководством Мунтяну должно сосредоточиться на эффективности и качестве государственной политики и услуг. Также она призвала новый кабмин сосредоточиться на продолжении реформ в образовании, юстиции, энергетике, госуправлении и других сферах, важных для государства, стремящегося в ЕС.
Напомним
Президент Молдовы Майя Санду назначила Александра Мунтяну новым главой правительства. Он является экономистом, основателем инвестиционной компании и ранее возглавлял департамент инвестфонда в Украине.