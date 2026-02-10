Новий фільм Спілберга про прибульців вийде 12 червня: у головних ролях Блант і О’Коннор
Київ • УНН
Новий фільм Стівена Спілберга про прибульців з Емілі Блант та Джошем О’Коннором вийде 12 червня. Стрічка розповість про перший контакт людства з інопланетянами та його наслідки.
Легендарний режисер Стівен Спілберг, який здобув усі головні кінопремії EGOT, готує до прем’єри свій новий фільм про прибульців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Gizmodo.
Деталі
Отож, відомо, що у головних ролях у стрічці задіяна відома британська актриса Емілі Блант та лауреат премії BAFTA Джош О’Коннор.
Спілберг, який прославився стрічками "Інопланетянин.", "Близькі контакти третього ступеня" та "Щелепи", знову занурить глядачів у світ інопланетного контакту. Сюжет нової стрічки розповідає про момент, коли людство вперше дізнається про існування прибульців, і показує, наскільки ця новина змінює життя людей на Землі.
Перший тизер вже заінтригував фанатів, а новий трейлер, приурочений до Супербоулу, відкриває ще більше деталей – від захопливих спецефектів до драматичних сюжетних поворотів. Відомо, що Стівен Спілберг особисто придумав історію і поставив картину, повертаючись до формату великих літніх блокбастерів, які він раніше вивів на новий рівень.
Крім Блант і О’Коннора, у "Дні істини" знімаються британський актор Колін Ферт, Ів Хьюсон та Колман Домінго. Прем’єра фільму відбудеться 12 червня, і очікування глядачів у всьому світі вже неймовірно високі.
Новий фільм Спілберга вже називають однією з головних кіноподій літа, а його поява на великих екранах обіцяє поєднання драми, напруженого екшену та фірмового "спілбергівського" підходу до історії про зустріч із невідомим.
