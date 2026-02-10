Новий фільм Спілберга про прибульців вийде 12 червня: у головних ролях Блант і О’Коннор

$43.050.09
50.760.13
ukenru
22:01 • 3026 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
20:00 • 7760 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
19:32 • 10058 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 10549 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 11505 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 13722 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 15802 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 26988 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 43516 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 42584 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−14°
0м/с
88%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Італія встановила рекорд за кількістю медалей за день на Олімпіаді-2026: скільки нагород взяли господарі Ігор9 лютого, 14:48 • 7030 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 17685 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 11054 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 10277 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 6672 перегляди
Публікації
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 17709 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 25950 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 64705 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 86201 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 102298 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Сі Цзіньпін
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Ґренландія
Харків
Реклама
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 6708 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 10299 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 11072 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 37497 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 40398 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Starlink
Дипломатка

Новий фільм Спілберга про прибульців вийде 12 червня: у головних ролях Блант і О’Коннор

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Новий фільм Стівена Спілберга про прибульців з Емілі Блант та Джошем О’Коннором вийде 12 червня. Стрічка розповість про перший контакт людства з інопланетянами та його наслідки.

Новий фільм Спілберга про прибульців вийде 12 червня: у головних ролях Блант і О’Коннор

Легендарний режисер Стівен Спілберг, який здобув усі головні кінопремії EGOT, готує до прем’єри свій новий фільм про прибульців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Gizmodo.

Деталі

Отож, відомо, що у головних ролях у стрічці задіяна  відома британська актриса Емілі Блант та лауреат премії BAFTA Джош О’Коннор.

Спілберг, який прославився стрічками "Інопланетянин.", "Близькі контакти третього ступеня" та "Щелепи", знову занурить глядачів у світ інопланетного контакту. Сюжет нової стрічки розповідає про момент, коли людство вперше дізнається про існування прибульців, і показує, наскільки  ця новина змінює життя людей на Землі.

"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час Супербоулу09.02.26, 17:48 • 10299 переглядiв

Перший тизер вже заінтригував фанатів, а новий трейлер, приурочений до Супербоулу, відкриває ще більше деталей – від захопливих спецефектів до драматичних сюжетних поворотів. Відомо, що Стівен Спілберг особисто придумав історію і поставив картину, повертаючись до формату великих літніх блокбастерів, які він раніше вивів на новий рівень.

Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадри04.02.26, 18:32 • 16439 переглядiв

Крім Блант і О’Коннора, у "Дні істини" знімаються британський актор Колін Ферт, Ів Хьюсон та Колман Домінго. Прем’єра фільму відбудеться 12 червня, і очікування глядачів у всьому світі вже неймовірно високі.

Новий фільм Спілберга вже називають однією з головних кіноподій літа, а його поява на великих екранах обіцяє поєднання драми, напруженого екшену та фірмового "спілбергівського" підходу до історії про зустріч із невідомим.

Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки08.02.26, 14:29 • 41570 переглядiв

Станіслав Кармазін

Культура
Режисер
Фільм