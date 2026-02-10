Новый фильм Спилберга о пришельцах выйдет 12 июня: в главных ролях Блант и О’Коннор

Легендарный режиссер Стивен Спилберг, обладатель всех главных кинопремий EGOT, готовит к премьере свой новый фильм о пришельцах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Gizmodo.

Детали

Итак, известно, что в главных ролях в ленте задействована известная британская актриса Эмили Блант и лауреат премии BAFTA Джош О’Коннор.

Спилберг, прославившийся лентами "Инопланетянин.", "Близкие контакты третьей степени" и "Челюсти", снова погрузит зрителей в мир инопланетного контакта. Сюжет новой ленты рассказывает о моменте, когда человечество впервые узнает о существовании пришельцев, и показывает, насколько эта новость меняет жизнь людей на Земле.

Первый тизер уже заинтриговал фанатов, а новый трейлер, приуроченный к Супербоулу, открывает еще больше деталей – от захватывающих спецэффектов до драматических сюжетных поворотов. Известно, что Стивен Спилберг лично придумал историю и поставил картину, возвращаясь к формату больших летних блокбастеров, которые он ранее вывел на новый уровень.

Помимо Блант и О’Коннора, в "Дне истины" снимаются британский актер Колин Ферт, Ив Хьюсон и Колман Доминго. Премьера фильма состоится 12 июня, и ожидания зрителей во всем мире уже невероятно высоки.

Новый фильм Спилберга уже называют одним из главных кинособытий лета, а его появление на больших экранах обещает сочетание драмы, напряженного экшена и фирменного "спилберговского" подхода к истории о встрече с неизвестным.

