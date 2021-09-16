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Німецькі екологи знову вимагають оцінити вплив "Північного потоку-2" на екологію та подали відповідний запит

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Німецька природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала черговий запит в Федеральне відомство по судноплавству і гідрографії (BSH) з вимогою оцінити вплив проекту “Північний потік-2” на навколишнє середовище і переглянути попереднє рішення. Про це йдеться в опублікованій в четвер заяві екологів, пише УНН.

Деталі

“DUH опротестувала рішення (BSH) не проводити оцінку дозволу на будівництво і експлуатацію”, — йдеться в прес-релізі.

В останній раз екологи висували такі вимоги до відомства у червні, але успіху не добилися. Це була не перша спроба німецьких природоохоронних організацій зупинити реалізацію проекту, але всі протести досі відхилялися.

Контекст

Напередодні міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров назвав терміни отримання дозволу на запуск “Північного потоку-2”.

“Роботи усі завершені, зараз йде процес отримання необхідних дозволів від німецького регулятора. Процес, як з’ясовується, за німецьким законодавством нешвидкий, по-моєму, чотири місяці, початок 2022 року позначається”, — сказав Лавров.

Роботи з укладання труб “Північного потоку-2” завершилися 6 вересня, через чотири дні “Газпром” повідомив про завершення будівництва газопроводу.

Раніше “Північний потік-2” наблизився до початку експлуатації, коли його власник заявив, що остання труба другої нитки була зварена і повинна бути опущена на морське дно. Наступним кроком буде з’єднання данської і німецької ділянок до початку пуско-налагоджувальних робіт.

Оператору також необхідний попередній дозвіл німецького регулятора, який в даний час розглядає заявку Nord Stream 2 на отримання статусу незалежного оператора системи передачі.

Спочатку передбачалося, що у 2019 році “Північний потік-2” буде запущений в експлуатацію. “Північний потік-2” неодноразово затримувався, і США пригрозили покарати компанії, які беруть участь в його будівництві. Перспективи завершення будівництва змінилися після того, як в травні президент Джо Байден вирішив відмовитися від деяких санкцій, а потім уклав угоду з Німеччиною, в якій попередив “про відплату”, якщо Росія спробує використовувати енергію в якості зброї проти України.

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