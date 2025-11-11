Німеччина закликає SEFE розірвати контракт на російський СПГ
У Німеччині закликали націоналізовану компанію SEFE розірвати довгостроковий контракт на постачання ЗПГ з росії. Контракт на 2,9 мільйона тонн на рік діє до 2040 року, його скасування оцінюється в 10 мільярдів євро.
Міністерство економіки Німеччини закликало націоналізовану компанію SEFE розірвати довгостроковий контракт на постачання зрідженого природного газу з росії з Ямалу. Одним зі способів розірвання угоди може стати оголошення форс-мажору, йдеться у заяві міністерства. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Контракт на 2,9 мільйона тонн на рік діє до 2040 року і наразі не передбачає можливості скасування. SEFE зазнала критики за його дотримання, а оцінка вартості скасування сягає близько 10 мільярдів євро. Минулого місяця компанія заявила, що вивчить наслідки нових санкцій ЄС, але поки не вжила жодних кроків.
Міністерство зазначає, що юридичне положення форс-мажору може набути чинності на тлі останніх санкцій та євроінтеграційного курсу відмови від російської енергетики.
