19:55 • 5292 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
16:14 • 19250 просмотра
Завтра графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
15:57 • 29708 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 44072 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 29869 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 45901 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 37379 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 22622 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 24587 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 26113 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
Германия призывает SEFE расторгнуть контракт на российский СПГ

Киев • УНН

 • 1130 просмотра

В Германии призвали национализированную компанию SEFE расторгнуть долгосрочный контракт на поставку СПГ из России. Контракт на 2,9 миллиона тонн в год действует до 2040 года, его отмена оценивается в 10 миллиардов евро.

Германия призывает SEFE расторгнуть контракт на российский СПГ

Министерство экономики Германии призвало национализированную компанию SEFE расторгнуть долгосрочный контракт на поставку сжиженного природного газа из России с Ямала. Одним из способов расторжения соглашения может стать объявление форс-мажора, говорится в заявлении министерства. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Контракт на 2,9 миллиона тонн в год действует до 2040 года и пока не предусматривает возможности отмены. SEFE подверглась критике за его соблюдение, а оценка стоимости отмены достигает около 10 миллиардов евро. В прошлом месяце компания заявила, что изучит последствия новых санкций ЕС, но пока не предприняла никаких шагов.

Министерство отмечает, что юридическое положение форс-мажора может вступить в силу на фоне последних санкций и евроинтеграционного курса отказа от российской энергетики.

ЕС остается крупнейшим покупателем российского сжиженного газа - The Guardian27.10.25, 01:02

Степан Гафтко

