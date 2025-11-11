Германия призывает SEFE расторгнуть контракт на российский СПГ
Киев • УНН
В Германии призвали национализированную компанию SEFE расторгнуть долгосрочный контракт на поставку СПГ из России. Контракт на 2,9 миллиона тонн в год действует до 2040 года, его отмена оценивается в 10 миллиардов евро.
Министерство экономики Германии призвало национализированную компанию SEFE расторгнуть долгосрочный контракт на поставку сжиженного природного газа из России с Ямала. Одним из способов расторжения соглашения может стать объявление форс-мажора, говорится в заявлении министерства. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Контракт на 2,9 миллиона тонн в год действует до 2040 года и пока не предусматривает возможности отмены. SEFE подверглась критике за его соблюдение, а оценка стоимости отмены достигает около 10 миллиардов евро. В прошлом месяце компания заявила, что изучит последствия новых санкций ЕС, но пока не предприняла никаких шагов.
Министерство отмечает, что юридическое положение форс-мажора может вступить в силу на фоне последних санкций и евроинтеграционного курса отказа от российской энергетики.
