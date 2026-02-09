Німеччина закликає рф відмовитися від максималістських вимог на мирних переговорах

Уряд Німеччини розкритикував позицію москви на міжнародних переговорах щодо завершення війни в Україні, назвавши вимоги кремля неприйнятними. Берлін наполягає на зміні риторики російської сторони, оскільки нинішня відсутність гнучкості блокує прогрес у дипломатичному врегулюванні конфлікту. Про це повідомляють німецькі ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Речник німецького уряду Стефан Корнеліус заявив про незадоволення результатами останнього раунду консультацій.

Ми б хотіли бачити більш суттєвий прогрес на переговорах минулого тижня в Абу–Дабі - зазначив він.

За словами речника, москва продовжує наполягати на максималістських вимогах, що робить досягнення домовленостей неможливим. Берлін офіційно закликав кремль відмовитися від цієї позиції та шукати реальні шляхи для припинення воєнних дій, що тривають уже майже чотири роки.

