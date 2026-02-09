$43.050.09
20:00 • 2834 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
19:32 • 6100 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
18:49 • 7274 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
18:25 • 9662 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
16:18 • 12692 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 14989 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 26311 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 42605 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 42182 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 57368 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт17:00 • 5210 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 7898 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 9444 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 36975 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 39933 перегляди
Німеччина закликає рф відмовитися від максималістських вимог на мирних переговорах

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Уряд Німеччини розкритикував позицію москви на міжнародних переговорах щодо України, назвавши вимоги кремля неприйнятними. Берлін закликає рф до зміни риторики.

Німеччина закликає рф відмовитися від максималістських вимог на мирних переговорах

Уряд Німеччини розкритикував позицію москви на міжнародних переговорах щодо завершення війни в Україні, назвавши вимоги кремля неприйнятними. Берлін наполягає на зміні риторики російської сторони, оскільки нинішня відсутність гнучкості блокує прогрес у дипломатичному врегулюванні конфлікту. Про це повідомляють німецькі ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Речник німецького уряду Стефан Корнеліус заявив про незадоволення результатами останнього раунду консультацій.

ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico09.02.26, 09:43 • 42602 перегляди

Ми б хотіли бачити більш суттєвий прогрес на переговорах минулого тижня в Абу–Дабі

- зазначив він.

За словами речника, москва продовжує наполягати на максималістських вимогах, що робить досягнення домовленостей неможливим. Берлін офіційно закликав кремль відмовитися від цієї позиції та шукати реальні шляхи для припинення воєнних дій, що тривають уже майже чотири роки.

Опитування у ФРН: понад половина німців виступають за посилення допомоги Україні09.02.26, 01:32 • 10201 перегляд

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Абу-Дабі
Німеччина
Україна