Германия призывает РФ отказаться от максималистских требований на мирных переговорах

Правительство Германии раскритиковало позицию Москвы на международных переговорах по завершению войны в Украине, назвав требования Кремля неприемлемыми. Берлин настаивает на изменении риторики российской стороны, поскольку нынешнее отсутствие гибкости блокирует прогресс в дипломатическом урегулировании конфликта. Об этом сообщают немецкие СМИ, пишет УНН.

Подробности

Представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус заявил о недовольстве результатами последнего раунда консультаций.

ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico

Мы хотели бы видеть более существенный прогресс на переговорах на прошлой неделе в Абу-Даби - отметил он.

По словам представителя, Москва продолжает настаивать на максималистских требованиях, что делает достижение договоренностей невозможным. Берлин официально призвал Кремль отказаться от этой позиции и искать реальные пути для прекращения военных действий, которые продолжаются уже почти четыре года.

Опрос в ФРГ: более половины немцев выступают за усиление помощи Украине