Германия призывает РФ отказаться от максималистских требований на мирных переговорах

22:01 • 62 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
20:00 • 2986 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
19:32 • 6308 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
18:49 • 7438 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
18:25 • 9810 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
16:18 • 12767 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 15038 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 26354 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 42653 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 42200 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30
Гнилые продукты для военных и миллионные откаты: майор тыла бригады ДШВ получил подозрениеVideo9 февраля, 13:13
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 101573 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Руслан Кравченко
Роберта Метсола
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Италия
Гренландия
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте17:00
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59
Техника
Отопление
Старлинк
Дипломатка
Хранитель

Германия призывает РФ отказаться от максималистских требований на мирных переговорах

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Правительство Германии раскритиковало позицию Москвы на международных переговорах по Украине, назвав требования Кремля неприемлемыми. Берлин призывает РФ к изменению риторики.

Германия призывает РФ отказаться от максималистских требований на мирных переговорах

Правительство Германии раскритиковало позицию Москвы на международных переговорах по завершению войны в Украине, назвав требования Кремля неприемлемыми. Берлин настаивает на изменении риторики российской стороны, поскольку нынешнее отсутствие гибкости блокирует прогресс в дипломатическом урегулировании конфликта. Об этом сообщают немецкие СМИ, пишет УНН.

Подробности

Представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус заявил о недовольстве результатами последнего раунда консультаций.

ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico09.02.26, 09:43 • 42658 просмотров

Мы хотели бы видеть более существенный прогресс на переговорах на прошлой неделе в Абу-Даби

- отметил он.

По словам представителя, Москва продолжает настаивать на максималистских требованиях, что делает достижение договоренностей невозможным. Берлин официально призвал Кремль отказаться от этой позиции и искать реальные пути для прекращения военных действий, которые продолжаются уже почти четыре года.

Опрос в ФРГ: более половины немцев выступают за усиление помощи Украине09.02.26, 01:32 • 10203 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Абу-Даби
Германия
Украина