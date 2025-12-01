$42.270.07
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
15:35 • 9822 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
14:52 • 11855 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
13:38 • 13744 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 17075 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 19325 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 20688 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 37983 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 19698 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 37755 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
Нігерія пропонує притулок опозиційному кандидату Гвінеї-Бісау на тлі "фіктивного" перевороту

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Нігерія готова надати захист опозиційному кандидату в президенти Гвінеї-Бісау Фернандо Діасу у своєму посольстві після військового перевороту. Економічне співтовариство країн Західної Африки (ECOWAS) тисне на хунту, вимагаючи відновлення конституційного ладу.

Нігерія пропонує притулок опозиційному кандидату Гвінеї-Бісау на тлі "фіктивного" перевороту
Фото: Reuters

Нігерія заявила про готовність надати захист опозиційному кандидату у президенти Гвінеї-Бісау Фернандо Діасу у своєму посольстві в Бісау після військового перевороту, що зірвав оголошення результатів виборів. Пропозиція з’явилася на тлі тиску Економічного співтовариства країн Західної Африки (ECOWAS) на військових, що захопили владу з вимогою повернути країну до конституційного ладу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Міністерство закордонних справ Нігерії повідомило, що президент Бола Тінубу схвалив запит на охорону Діаса "через безпосередню загрозу його життю". Також Нігерія звернулася до стабілізаційних сил ECOWAS із проханням розгорнути додаткові підрозділи для гарантування безпеки опозиційного політика.

Військові у Гвінеї-Бісау призначили прем'єром союзника поваленого президента28.11.25, 18:53 • 4058 переглядiв

Під час напружених переговорів у Бісау делегація ECOWAS вимагала оприлюднити результати спірних виборів і відновити демократичні процедури. 

ECOWAS вимагає відновлення конституційного порядку, а також продовження та логічного завершення виборчого процесу 

– заявив міністр закордонних справ Сьєрра-Леоне Тімоті Муса Кабба. 

Він також уточнив, що остаточне рішення щодо подальших дій ухвалять глави держав ECOWAS 14 грудня.

Військові, які призначили тимчасовим президентом генерал-майора Хорту Інта-а, заявляють, що переворот був необхідний "для запобігання змові наркоторговців". Хунта заборонила демонстрації та страйки, намагаючись повністю утримати контроль після масових протестів у столиці.

Переворот у Гвінеї-Бісау: військові призначили нового лідера хунти після силового захоплення влади27.11.25, 15:08 • 2512 переглядiв

Кандидат Діас наполягає, що перемагав на виборах 23 листопада, а опозиція називає переворот спробою чинного президента Умаро Сіссоко Ембало запобігти оголошенню його поразки.

Ситуація поглиблює давню політичну нестабільність у Гвінеї-Бісау – країні, яка роками залишається ключовим транзитним пунктом наркоторгівлі та ареною частих військових втручань.

Гвінея-Бісау: президента Ембало заарештували, військові заявляють, що "взяли країну під повний контроль"26.11.25, 19:09 • 3142 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Reuters
Нігерія