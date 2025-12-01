Нігерія пропонує притулок опозиційному кандидату Гвінеї-Бісау на тлі "фіктивного" перевороту
Київ • УНН
Нігерія готова надати захист опозиційному кандидату в президенти Гвінеї-Бісау Фернандо Діасу у своєму посольстві після військового перевороту. Економічне співтовариство країн Західної Африки (ECOWAS) тисне на хунту, вимагаючи відновлення конституційного ладу.
Нігерія заявила про готовність надати захист опозиційному кандидату у президенти Гвінеї-Бісау Фернандо Діасу у своєму посольстві в Бісау після військового перевороту, що зірвав оголошення результатів виборів. Пропозиція з’явилася на тлі тиску Економічного співтовариства країн Західної Африки (ECOWAS) на військових, що захопили владу з вимогою повернути країну до конституційного ладу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Міністерство закордонних справ Нігерії повідомило, що президент Бола Тінубу схвалив запит на охорону Діаса "через безпосередню загрозу його життю". Також Нігерія звернулася до стабілізаційних сил ECOWAS із проханням розгорнути додаткові підрозділи для гарантування безпеки опозиційного політика.
Військові у Гвінеї-Бісау призначили прем'єром союзника поваленого президента28.11.25, 18:53 • 4058 переглядiв
Під час напружених переговорів у Бісау делегація ECOWAS вимагала оприлюднити результати спірних виборів і відновити демократичні процедури.
ECOWAS вимагає відновлення конституційного порядку, а також продовження та логічного завершення виборчого процесу
Він також уточнив, що остаточне рішення щодо подальших дій ухвалять глави держав ECOWAS 14 грудня.
Військові, які призначили тимчасовим президентом генерал-майора Хорту Інта-а, заявляють, що переворот був необхідний "для запобігання змові наркоторговців". Хунта заборонила демонстрації та страйки, намагаючись повністю утримати контроль після масових протестів у столиці.
Переворот у Гвінеї-Бісау: військові призначили нового лідера хунти після силового захоплення влади27.11.25, 15:08 • 2512 переглядiв
Кандидат Діас наполягає, що перемагав на виборах 23 листопада, а опозиція називає переворот спробою чинного президента Умаро Сіссоко Ембало запобігти оголошенню його поразки.
Ситуація поглиблює давню політичну нестабільність у Гвінеї-Бісау – країні, яка роками залишається ключовим транзитним пунктом наркоторгівлі та ареною частих військових втручань.
Гвінея-Бісау: президента Ембало заарештували, військові заявляють, що "взяли країну під повний контроль"26.11.25, 19:09 • 3142 перегляди