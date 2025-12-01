Нигерия предлагает убежище оппозиционному кандидату Гвинеи-Бисау на фоне «фиктивного» переворота
Киев • УНН
Нигерия готова предоставить защиту оппозиционному кандидату в президенты Гвинеи-Бисау Фернандо Диасу в своем посольстве после военного переворота. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) оказывает давление на хунту, требуя восстановления конституционного порядка.
Нигерия заявила о готовности предоставить защиту оппозиционному кандидату в президенты Гвинеи-Бисау Фернандо Диасу в своем посольстве в Бисау после военного переворота, сорвавшего объявление результатов выборов. Предложение появилось на фоне давления Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) на военных, захвативших власть, с требованием вернуть страну к конституционному порядку. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Министерство иностранных дел Нигерии сообщило, что президент Бола Тинубу одобрил запрос на охрану Диаса "из-за непосредственной угрозы его жизни". Также Нигерия обратилась к стабилизационным силам ECOWAS с просьбой развернуть дополнительные подразделения для обеспечения безопасности оппозиционного политика.
Военные в Гвинее-Бисау назначили премьером союзника свергнутого президента28.11.25, 18:53 • 4058 просмотров
Во время напряженных переговоров в Бисау делегация ECOWAS требовала обнародовать результаты спорных выборов и восстановить демократические процедуры.
ECOWAS требует восстановления конституционного порядка, а также продолжения и логического завершения избирательного процесса
Он также уточнил, что окончательное решение относительно дальнейших действий примут главы государств ECOWAS 14 декабря.
Военные, назначившие временным президентом генерал-майора Хорту Инта-а, заявляют, что переворот был необходим "для предотвращения заговора наркоторговцев". Хунта запретила демонстрации и забастовки, пытаясь полностью удержать контроль после массовых протестов в столице.
Переворот в Гвинее-Бисау: военные назначили нового лидера хунты после силового захвата власти27.11.25, 15:08 • 2512 просмотров
Кандидат Диас настаивает, что побеждал на выборах 23 ноября, а оппозиция называет переворот попыткой действующего президента Умаро Сиссоко Эмбало предотвратить объявление его поражения.
Ситуация усугубляет давнюю политическую нестабильность в Гвинее-Бисау – стране, которая годами остается ключевым транзитным пунктом наркоторговли и ареной частых военных вмешательств.
Гвинея-Бисау: президента Эмбало арестовали, военные заявляют, что "взяли страну под полный контроль"26.11.25, 19:09 • 3142 просмотра