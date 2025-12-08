$42.180.00
7 грудня, 17:16 • 11008 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 17756 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 19151 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 24313 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 49869 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 61140 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 65864 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 58490 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 60893 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 57185 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
Нідерланди підняли два винищувачі F-35 через невідомий дрон

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Нідерланди підняли два винищувачі F-35 у відповідь на повідомлення про невідомий дрон у повітряному просторі. Дрон не становив загрози та покинув повітряний простір країни, його походження залишається незрозумілим.

Нідерланди підняли два винищувачі F-35 через невідомий дрон

Нідерланди через повідомлення про невідомий дрон у повітряному просторі піднімали у небо два винищувачі F-35. Про це повідомляє NOS із посиланням на Міноборони країни, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що незабаром винищувачі повернулися на авіабазу Фолькель. При цьому безпілотник "не становив безпосередньої загрози та вже покинув повітряний простір Нідерландів".

Водночас походження безпілотника незрозуміле, диспетчерській службі не вдалось встановити зв'язок із ним.

Повітряний рух не був порушений

- цитує видання Міноборони.

ЗМІ додає, що нині Нідерланди та Бельгія по черзі контролюють повітряний простір усього регіону Бенілюксу, при цьому Нідерланди виконують свою чергу з листопада. За останні місяці було кілька повідомлень про дрони.

Нагадаємо

22 листопада військові Нідерландів відкрили вогонь по невідомих безпілотниках над авіабазою Волкел. Дрони спостерігалися протягом двох годин, після чого відлетіли, відстежити їх не вдалося.

У Франції відкрили вогонь по дронах над базою атомних субмарин - ЗМІ05.12.25, 16:02 • 4547 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Бельгія
Нідерланди