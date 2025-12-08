Нідерланди підняли два винищувачі F-35 через невідомий дрон

Нідерланди через повідомлення про невідомий дрон у повітряному просторі піднімали у небо два винищувачі F-35. Про це повідомляє NOS із посиланням на Міноборони країни, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що незабаром винищувачі повернулися на авіабазу Фолькель. При цьому безпілотник "не становив безпосередньої загрози та вже покинув повітряний простір Нідерландів".

Водночас походження безпілотника незрозуміле, диспетчерській службі не вдалось встановити зв'язок із ним.

Повітряний рух не був порушений - цитує видання Міноборони.

ЗМІ додає, що нині Нідерланди та Бельгія по черзі контролюють повітряний простір усього регіону Бенілюксу, при цьому Нідерланди виконують свою чергу з листопада. За останні місяці було кілька повідомлень про дрони.

Нагадаємо

22 листопада військові Нідерландів відкрили вогонь по невідомих безпілотниках над авіабазою Волкел. Дрони спостерігалися протягом двох годин, після чого відлетіли, відстежити їх не вдалося.

У Франції відкрили вогонь по дронах над базою атомних субмарин - ЗМІ