Нидерланды подняли два истребителя F-35 из-за неизвестного дрона

Нидерланды из-за сообщений о неизвестном дроне в воздушном пространстве поднимали в небо два истребителя F-35. Об этом сообщает NOS со ссылкой на Минобороны страны, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что вскоре истребители вернулись на авиабазу Фолькель. При этом беспилотник "не представлял непосредственной угрозы и уже покинул воздушное пространство Нидерландов".

В то же время происхождение беспилотника непонятно, диспетчерской службе не удалось установить связь с ним.

Воздушное движение не было нарушено - цитирует издание Минобороны.

СМИ добавляет, что сейчас Нидерланды и Бельгия по очереди контролируют воздушное пространство всего региона Бенилюкса, при этом Нидерланды выполняют свою очередь с ноября. За последние месяцы было несколько сообщений о дронах.

Напомним

22 ноября военные Нидерландов открыли огонь по неизвестным беспилотникам над авиабазой Волкел. Дроны наблюдались в течение двух часов, после чего улетели, отследить их не удалось.

