Ексклюзив
12:31 • 5760 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
09:13 • 17011 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 25666 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 27704 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 26073 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 43039 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
2 жовтня, 03:16 • 20826 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
1 жовтня, 23:57 • 21468 перегляди
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - СирськийPhoto
1 жовтня, 17:21 • 38207 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 56235 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Незаконно змінював дані 29 військовозобов'язаних в системі "Оберіг": посадовець ТЦК в Харкові отримав підозру

Київ • УНН

 • 444 перегляди

Посадовцю Харківського ТЦК повідомлено про підозру через незаконне внесення змін до бази даних "Оберіг". Він безпідставно ставив на облік та знімав з розшуку 29 військовозобов’язаних.

Незаконно змінював дані 29 військовозобов'язаних в системі "Оберіг": посадовець ТЦК в Харкові отримав підозру

Правоохоронці повідомили про підозру посадовцю територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) у Харкові - він незаконно вносив дані у базу даних "Оберіг". Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, посадовець ТЦК з військовим званням "майор" умисно діяв у незаконний спосіб. Він використав особистий цифровий ключ і несанкціоновано вносив зміни до автоматизованої системи "Оберіг".

Зокрема, він безпідставно змінював дані військовозобов’язаних, зокрема, ставив осіб на облік без їх фактичного прибуття та незаконно знімав з розшуку тих, хто реально не з’являвся до ТЦК і СП. Як встановило слідство, йдеться про 29 військовозобов’язаних.

Затриманому офіцеру повідомили про підозру за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинена за попередньою змовою групою осіб, які мають право доступу до неї).

Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.

Нагадаємо

Раніше правоохоронні органи викрили у Чернігівській і Житомирській областях незаконні грошові нарахування у військових частинах. Держава зазнала збитків на понад 2,6 млн гривень.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Житомирська область
Генеральний прокурор (Україна)
Чернігівська область
Україна
Харків