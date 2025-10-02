Незаконно змінював дані 29 військовозобов'язаних в системі "Оберіг": посадовець ТЦК в Харкові отримав підозру
Київ • УНН
Посадовцю Харківського ТЦК повідомлено про підозру через незаконне внесення змін до бази даних "Оберіг". Він безпідставно ставив на облік та знімав з розшуку 29 військовозобов’язаних.
Правоохоронці повідомили про підозру посадовцю територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) у Харкові - він незаконно вносив дані у базу даних "Оберіг". Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі
За даними слідства, посадовець ТЦК з військовим званням "майор" умисно діяв у незаконний спосіб. Він використав особистий цифровий ключ і несанкціоновано вносив зміни до автоматизованої системи "Оберіг".
Зокрема, він безпідставно змінював дані військовозобов’язаних, зокрема, ставив осіб на облік без їх фактичного прибуття та незаконно знімав з розшуку тих, хто реально не з’являвся до ТЦК і СП. Як встановило слідство, йдеться про 29 військовозобов’язаних.
Затриманому офіцеру повідомили про підозру за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинена за попередньою змовою групою осіб, які мають право доступу до неї).
Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.
Нагадаємо
Раніше правоохоронні органи викрили у Чернігівській і Житомирській областях незаконні грошові нарахування у військових частинах. Держава зазнала збитків на понад 2,6 млн гривень.