Эксклюзив
12:31 • 5740 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
09:13 • 16996 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 25658 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 27696 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 26066 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 43032 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
2 октября, 03:16 • 20823 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57 • 21467 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto
1 октября, 17:21 • 38205 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 56234 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Незаконно изменял данные 29 военнообязанных в системе "Оберіг": должностное лицо ТЦК в Харькове получило подозрение

Киев • УНН

 • 438 просмотра

Должностному лицу Харьковского ТЦК сообщено о подозрении из-за незаконного внесения изменений в базу данных "Оберіг". Он безосновательно ставил на учет и снимал с розыска 29 военнообязанных.

Незаконно изменял данные 29 военнообязанных в системе "Оберіг": должностное лицо ТЦК в Харькове получило подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Харькове - он незаконно вносил данные в базу данных "Оберіг". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Подробности

По данным следствия, должностное лицо ТЦК с воинским званием "майор" умышленно действовало незаконным способом. Он использовал личный цифровой ключ и несанкционированно вносил изменения в автоматизированную систему "Оберіг".

В частности, он безосновательно изменял данные военнообязанных, в частности, ставил лиц на учет без их фактического прибытия и незаконно снимал с розыска тех, кто реально не являлся в ТЦК и СП. Как установило следствие, речь идет о 29 военнообязанных.

Задержанному офицеру сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное изменение информации, обрабатываемой в автоматизированной системе, совершенное по предварительному сговору группой лиц, имеющих право доступа к ней).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Напомним

Ранее правоохранительные органы разоблачили в Черниговской и Житомирской областях незаконные денежные начисления в воинских частях. Государство понесло убытки на более чем 2,6 млн гривен.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Житомирская область
Генеральный прокурор Украины
Черниговская область
Украина
Харьков