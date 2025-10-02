Незаконно изменял данные 29 военнообязанных в системе "Оберіг": должностное лицо ТЦК в Харькове получило подозрение
Киев • УНН
Должностному лицу Харьковского ТЦК сообщено о подозрении из-за незаконного внесения изменений в базу данных "Оберіг". Он безосновательно ставил на учет и снимал с розыска 29 военнообязанных.
Правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Харькове - он незаконно вносил данные в базу данных "Оберіг". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Подробности
По данным следствия, должностное лицо ТЦК с воинским званием "майор" умышленно действовало незаконным способом. Он использовал личный цифровой ключ и несанкционированно вносил изменения в автоматизированную систему "Оберіг".
В частности, он безосновательно изменял данные военнообязанных, в частности, ставил лиц на учет без их фактического прибытия и незаконно снимал с розыска тех, кто реально не являлся в ТЦК и СП. Как установило следствие, речь идет о 29 военнообязанных.
Задержанному офицеру сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное изменение информации, обрабатываемой в автоматизированной системе, совершенное по предварительному сговору группой лиц, имеющих право доступа к ней).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.
Напомним
Ранее правоохранительные органы разоблачили в Черниговской и Житомирской областях незаконные денежные начисления в воинских частях. Государство понесло убытки на более чем 2,6 млн гривен.