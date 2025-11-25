Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 56 морських суден, які у 2022–2025 роках незаконно заходили в тимчасово окуповані росією порти України та вивозили українську продовольчу продукцію. Про це пише УНН з посиланням на указ Президента №860/2025 та повідомлення на Офіційному інтернет-представництві Президента України.

Деталі

Як зазначається в повідомленні, серед суден є ті, які завантажували тисячі тонн вкраденої української пшениці, насіння соняшнику та іншої продовольчої продукції в закритих портах тимчасово окупованих росією Севастополя й Феодосії та вивозили за кордон. Крім того, значна частина суден уже перебуває під санкціями інших країн, зокрема Євросоюзу, США та Швейцарії.

Судна використовували прапори не лише рф: 17 із них ходили під прапорами інших країн. Особи, які здійснювали ці заборонені Україною логістичні операції, отримували фінансову вигоду та сплачували податки до державного бюджету росії, що давало змогу РФ фінансувати свою воєнну машину - зазначається в повідомленні.

Відповідно до указу, санкції, які введені на 10 років, передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, обмеження транзиту ресурсів, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань тощо.

