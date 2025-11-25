$42.370.10
15:19 • 22 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
14:59 • 612 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
14:47 • 1950 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
14:46 • 2730 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51 • 7050 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
13:41 • 10523 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
13:21 • 18381 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 12710 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 11034 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
12:32 • 9726 перегляди
Bloomberg: у Дрісколла на тлі зустрічі з росіянами в ОАЕ заявили, що переговори йдуть добре, Буданов також в Абу-Дабі
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій проти 56 морських суден, які незаконно заходили в окуповані порти України та вивозили продовольство. Санкції, введені на 10 років, передбачають блокування активів та обмеження торговельних операцій.

Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 56 морських суден, які у 2022–2025 роках незаконно заходили в тимчасово окуповані росією порти України та вивозили українську продовольчу продукцію. Про це пише УНН з посиланням на указ Президента №860/2025 та повідомлення на Офіційному інтернет-представництві Президента України.

Деталі

Як зазначається в повідомленні, серед суден є ті, які завантажували тисячі тонн вкраденої української пшениці, насіння соняшнику та іншої продовольчої продукції в закритих портах тимчасово окупованих росією Севастополя й Феодосії та вивозили за кордон. Крім того, значна частина суден уже перебуває під санкціями інших країн, зокрема Євросоюзу, США та Швейцарії.

Судна використовували прапори не лише рф: 17 із них ходили під прапорами інших країн. Особи, які здійснювали ці заборонені Україною логістичні операції, отримували фінансову вигоду та сплачували податки до державного бюджету росії, що давало змогу РФ фінансувати свою воєнну машину 

- зазначається в повідомленні.

Відповідно до указу, санкції, які введені на 10 років, передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, обмеження транзиту ресурсів, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань тощо.

Нагадаємо

Конгресмен-республіканець Браян Фіцпартік розпочав кампанію зі збору підписів, щоб поставити на голосування законопроєкт, який передбачає посилення санкцій проти росії.

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Санкції
Війна в Україні
Швейцарія
Феодосія
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Севастополь