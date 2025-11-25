Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против 56 морских судов, которые незаконно заходили в оккупированные порты Украины и вывозили продовольствие. Санкции, введенные на 10 лет, предусматривают блокировку активов и ограничение торговых операций.
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о применении санкций против 56 морских судов, которые в 2022–2025 годах незаконно заходили во временно оккупированные россией порты Украины и вывозили украинскую продовольственную продукцию. Об этом пишет УНН со ссылкой на указ Президента №860/2025 и сообщение на Официальном интернет-представительстве Президента Украины.
Детали
Как отмечается в сообщении, среди судов есть те, которые загружали тысячи тонн украденной украинской пшеницы, семян подсолнечника и другой продовольственной продукции в закрытых портах временно оккупированных россией Севастополя и Феодосии и вывозили за границу. Кроме того, значительная часть судов уже находится под санкциями других стран, в частности Евросоюза, США и Швейцарии.
Суда использовали флаги не только рф: 17 из них ходили под флагами других стран. Лица, осуществлявшие эти запрещенные Украиной логистические операции, получали финансовую выгоду и уплачивали налоги в государственный бюджет России, что позволяло рф финансировать свою военную машину
Согласно указу, санкции, введенные на 10 лет, предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, ограничение транзита ресурсов, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств и т.д.
Напомним
Конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик начал кампанию по сбору подписей, чтобы поставить на голосование законопроект, предусматривающий усиление санкций против россии.