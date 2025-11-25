$42.370.10
15:19 • 668 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
14:59 • 1788 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
14:47 • 3012 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
14:46 • 3746 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
13:51 • 7968 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
13:41 • 10779 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
13:21 • 19000 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06 • 12825 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
13:00 • 11119 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
12:32 • 9840 просмотра
Bloomberg: у Дрисколла на фоне встречи с россиянами в ОАЭ заявили, что переговоры идут хорошо, Буданов также в Абу-Даби
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
13:21 • 19000 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
10:00 • 29853 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 82193 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 110574 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 100317 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов

Киев • УНН

 • 668 просмотра

Президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против 56 морских судов, которые незаконно заходили в оккупированные порты Украины и вывозили продовольствие. Санкции, введенные на 10 лет, предусматривают блокировку активов и ограничение торговых операций.

Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о применении санкций против 56 морских судов, которые в 2022–2025 годах незаконно заходили во временно оккупированные россией порты Украины и вывозили украинскую продовольственную продукцию. Об этом пишет УНН со ссылкой на указ Президента №860/2025 и сообщение на Официальном интернет-представительстве Президента Украины.

Детали

Как отмечается в сообщении, среди судов есть те, которые загружали тысячи тонн украденной украинской пшеницы, семян подсолнечника и другой продовольственной продукции в закрытых портах временно оккупированных россией Севастополя и Феодосии и вывозили за границу. Кроме того, значительная часть судов уже находится под санкциями других стран, в частности Евросоюза, США и Швейцарии.

Суда использовали флаги не только рф: 17 из них ходили под флагами других стран. Лица, осуществлявшие эти запрещенные Украиной логистические операции, получали финансовую выгоду и уплачивали налоги в государственный бюджет России, что позволяло рф финансировать свою военную машину 

- отмечается в сообщении.

Согласно указу, санкции, введенные на 10 лет, предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, ограничение транзита ресурсов, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств и т.д.

Напомним

Конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик начал кампанию по сбору подписей, чтобы поставить на голосование законопроект, предусматривающий усиление санкций против россии.

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Санкции
Война в Украине
Швейцария
Феодосия
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Севастополь