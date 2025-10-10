Невідомі безпілотники літають над військовими об'єктами у Чехії - Генштаб європейської країни
Київ • УНН
Генштаб Чехії підтвердив появу невідомих безпілотників над військовими об'єктами, заявивши про готовність до їх перехоплення. Інформація про конкретні об'єкти та деталі загроз засекречена.
Чеська армія підтвердила появу іноземних безпілотників над інфраструктурою країни, зазначивши про готовність їх перехоплення та нейтралізації. Передає УНН із посиланням на ČTK та Аktuality.
Деталі
Опублікування раніше у ЗМІ інформація про появу невідомих БпЛА над чеською інфраструктурою, насамперед над військовими об'єктами Чехії, підтверджена Генштабом цієї країни.
При цьому прес-секретар Генерального штабу чеської армії (ACR) Зденка Собарня Кошванцова відмовилася уточнити, над якими об'єктами армія зафіксувала безпілотники, заявивши, що це секретна інформація.
За словами офіційного спікера, чеські армійські підрозділи повністю готові до виявлення, ідентифікації та знешкодження дронів-порушників. Чеські військові постійно спілкуються з партнерами по альянсу щодо загроз, але ця інформація також засекречена, додає ČTK посилаючись на заяви представниці Генштабу.
Контекст
В останні тижні повідомлення про інциденти з невідомими БПЛА, що пролітали над критично важливими об'єктами інфраструктури, надходили від ряду європейських країн, включаючи Німеччину, Данію, Норвегію та Бельгію.
Приналежність дронів на даний час точно не встановлена або не розголошується, втім є припущення, що мова може йти про саботаж з боку російської федерації.
