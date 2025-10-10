Неизвестные беспилотники летают над военными объектами в Чехии - Генштаб европейской страны
Киев • УНН
Генштаб Чехии подтвердил появление неизвестных беспилотников над военными объектами, заявив о готовности к их перехвату. Информация о конкретных объектах и деталях угроз засекречена.
Чешская армия подтвердила появление иностранных беспилотников над инфраструктурой страны, отметив готовность их перехвата и нейтрализации. Передает УНН со ссылкой на ČTK и Аktuality.
Подробности
Опубликованная ранее в СМИ информация о появлении неизвестных БПЛА над чешской инфраструктурой, прежде всего над военными объектами Чехии, подтверждена Генштабом этой страны.
При этом пресс-секретарь Генерального штаба чешской армии (ACR) Зденка Собарня Кошванцова отказалась уточнить, над какими объектами армия зафиксировала беспилотники, заявив, что это секретная информация.
Германия создает спецподразделение полиции для борьбы с дронами04.10.25, 23:25 • 4302 просмотра
По словам официального спикера, чешские армейские подразделения полностью готовы к обнаружению, идентификации и обезвреживанию дронов-нарушителей. Чешские военные постоянно общаются с партнерами по альянсу относительно угроз, но эта информация также засекречена, добавляет ČTK, ссылаясь на заявления представительницы Генштаба.
Контекст
В последние недели сообщения об инцидентах с неизвестными БПЛА, пролетавшими над критически важными объектами инфраструктуры, поступали от ряда европейских стран, включая Германию, Данию, Норвегию и Бельгию.
Принадлежность дронов в настоящее время точно не установлена или не разглашается, однако есть предположения, что речь может идти о саботаже со стороны российской федерации.
Южная Африка расследует, как их «гражданское» оборудование попало в дроны-камикадзе РФ10.10.25, 15:09 • 1956 просмотров