"Не вдається зіграти оптимальним складом": Ребров прокоментував перемогу збірної України над Азербайджаном

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров прокоментував перемогу своїх підопічних у матчі кваліфікації до Чемпіонату Світу-2026 проти Азербайджану. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Зокрема, Ребров зазначив, що задоволений результатом, який здобули його підопічні, при цьому вказав на кадровий дефіцит у головній команді країни.

Нам не вдається зіграти оптимальним складом. П'ять гравців атаки травмовані - основні гравці, які не можуть брати участь. Багато пошкоджень. Але ті гравці, які приїхали, зробили багато для перемоги. Дуже важливі три очки, на які ми заслужили - сказав наставник.

Він також пообіцяв, що збірна України буде боротися за максимальний результат у двох заключних матчах групового раунду.

"Ми маємо бути в оптимальному складі, щоби боротися з командою Франції. Ми завжди граємо на перемогу, тому в матчах такого рівня все можливо, ми будемо боротися", - резюмував Ребров.

Нагадаємо

Напередодні збірна України з футболу здобула другу поспіль перемогу у кваліфікації до ЧС-2026, обігравши Азербайджан з рахунком 2:1 у Кракові. Українці посідають друге місце в групі D, відстаючи від Франції на три очки.

