"Не вдається зіграти оптимальним складом": Ребров прокоментував перемогу збірної України над Азербайджаном
Київ • УНН
Головний тренер збірної України Сергій Ребров задоволений перемогою над Азербайджаном, але відзначив кадровий дефіцит. Він пообіцяв боротися за максимальний результат у майбутніх матчах, включно з грою проти Франції.
Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров прокоментував перемогу своїх підопічних у матчі кваліфікації до Чемпіонату Світу-2026 проти Азербайджану. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Зокрема, Ребров зазначив, що задоволений результатом, який здобули його підопічні, при цьому вказав на кадровий дефіцит у головній команді країни.
Нам не вдається зіграти оптимальним складом. П'ять гравців атаки травмовані - основні гравці, які не можуть брати участь. Багато пошкоджень. Але ті гравці, які приїхали, зробили багато для перемоги. Дуже важливі три очки, на які ми заслужили
Він також пообіцяв, що збірна України буде боротися за максимальний результат у двох заключних матчах групового раунду.
"Ми маємо бути в оптимальному складі, щоби боротися з командою Франції. Ми завжди граємо на перемогу, тому в матчах такого рівня все можливо, ми будемо боротися", - резюмував Ребров.
Нагадаємо
Напередодні збірна України з футболу здобула другу поспіль перемогу у кваліфікації до ЧС-2026, обігравши Азербайджан з рахунком 2:1 у Кракові. Українці посідають друге місце в групі D, відстаючи від Франції на три очки.
