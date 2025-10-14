"Не удается сыграть оптимальным составом": Ребров прокомментировал победу сборной Украины над Азербайджаном

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров прокомментировал победу своих подопечных в матче квалификации к Чемпионату Мира-2026 против Азербайджана. Об этом сообщает УНН.

Подробности

В частности, Ребров отметил, что доволен результатом, который добыли его подопечные, при этом указал на кадровый дефицит в главной команде страны.

Нам не удается сыграть оптимальным составом. Пять игроков атаки травмированы - основные игроки, которые не могут участвовать. Много повреждений. Но те игроки, которые приехали, сделали много для победы. Очень важные три очка, которые мы заслужили - сказал наставник.

Он также пообещал, что сборная Украины будет бороться за максимальный результат в двух заключительных матчах группового раунда.

"Мы должны быть в оптимальном составе, чтобы бороться с командой Франции. Мы всегда играем на победу, поэтому в матчах такого уровня все возможно, мы будем бороться", - резюмировал Ребров.

Напомним

Накануне сборная Украины по футболу одержала вторую подряд победу в квалификации к ЧМ-2026, обыграв Азербайджан со счетом 2:1 в Кракове. Украинцы занимают второе место в группе D, отставая от Франции на три очка.

