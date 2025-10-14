"Не удается сыграть оптимальным составом": Ребров прокомментировал победу сборной Украины над Азербайджаном
Киев • УНН
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров доволен победой над Азербайджаном, но отметил кадровый дефицит. Он пообещал бороться за максимальный результат в предстоящих матчах, включая игру против Франции.
Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров прокомментировал победу своих подопечных в матче квалификации к Чемпионату Мира-2026 против Азербайджана. Об этом сообщает УНН.
Подробности
В частности, Ребров отметил, что доволен результатом, который добыли его подопечные, при этом указал на кадровый дефицит в главной команде страны.
Нам не удается сыграть оптимальным составом. Пять игроков атаки травмированы - основные игроки, которые не могут участвовать. Много повреждений. Но те игроки, которые приехали, сделали много для победы. Очень важные три очка, которые мы заслужили
Он также пообещал, что сборная Украины будет бороться за максимальный результат в двух заключительных матчах группового раунда.
"Мы должны быть в оптимальном составе, чтобы бороться с командой Франции. Мы всегда играем на победу, поэтому в матчах такого уровня все возможно, мы будем бороться", - резюмировал Ребров.
Напомним
Накануне сборная Украины по футболу одержала вторую подряд победу в квалификации к ЧМ-2026, обыграв Азербайджан со счетом 2:1 в Кракове. Украинцы занимают второе место в группе D, отставая от Франции на три очка.
