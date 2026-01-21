Не можна сказати, що ось завтра наступить мир, але робиться багато зусиль: Буданов про переговори із США

Фото: ГУР МО України

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що переговори щодо завершення війни тривають, проте не можна сказати, що завтра наступить мир, додавши, що відповідні зусилля роблять з боку США та України. Про це Буданов заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає УНН.

Деталі

Робляться зусилля з нашого боку, і з боку США. Подобається це комусь, чи не подобається, але цей рух є. Він існує, і ми просуваємося. Чи зможемо ми досягти успіху у найближчій перспективі, чи ні - також багато в чому залежить від рф. Ви розумієте, з ким ми маємо справу, не думаю, що треба якісь зайві слова в цьому питанні. Підсумовуючи, скажімо так, це вступне слово, кажу прямо, ми рухаємось. І стриманий оптимізм - це той термін, який би я використав для чіткого окреслення даної ситуації - сказав Буданов.

Він зазначив, що не можна констатувати те, що росія виграє, чи виграла, бо "інакше цієї розмови зараз би не було".

Всі бачать, що перемовний процес триває. Треба пам’ятати, що ми не можемо просто викинути росію з цього процесу. Ми маємо мати з ними справу, на жаль. Ми рухаємось. Не можна сказати, що ось завтра наступить мир, гарантовано. Якщо хтось так говорить, це точно неправда. Але робиться дуже багато зусиль - додав Буданов.

Також керівник ОП зазначив, що хоче сподіватися в тому, що "ми все ж таки на шляху до кардинального вирішення нашої війни".

Нагадаємо

Голова делегації України на мирних переговорах Рустем Умєров повідомив про розмову з європейськими радниками у Давосі і анонсував нові зустрічі з партнерами щодо гарантій безпеки, економічного розвитку та відновлення України.