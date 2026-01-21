$43.180.08
Нельзя сказать, что вот завтра наступит мир, но делается много усилий: Буданов о переговорах с США

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что переговоры о завершении войны продолжаются при участии США и Украины. Он отметил сдержанный оптимизм относительно этого процесса.

Нельзя сказать, что вот завтра наступит мир, но делается много усилий: Буданов о переговорах с США
Фото: ГУР МО Украины

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что переговоры по завершению войны продолжаются, однако нельзя сказать, что завтра наступит мир, добавив, что соответствующие усилия предпринимаются со стороны США и Украины. Об этом Буданов заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает УНН.

Детали

Предпринимаются усилия с нашей стороны и со стороны США. Нравится это кому-то или не нравится, но это движение есть. Оно существует, и мы продвигаемся. Сможем ли мы добиться успеха в ближайшей перспективе или нет – также во многом зависит от РФ. Вы понимаете, с кем мы имеем дело, не думаю, что нужны какие-то лишние слова в этом вопросе. Подытоживая, скажем так, это вступительное слово, говорю прямо, мы движемся. И сдержанный оптимизм – это тот термин, который я бы использовал для четкого определения данной ситуации

- сказал Буданов.

Он отметил, что нельзя констатировать то, что Россия выигрывает или выиграла, потому что "иначе этого разговора сейчас бы не было".

Все видят, что переговорный процесс продолжается. Надо помнить, что мы не можем просто выбросить Россию из этого процесса. Мы должны иметь с ними дело, к сожалению. Мы движемся. Нельзя сказать, что вот завтра наступит мир, гарантированно. Если кто-то так говорит, это точно неправда. Но делается очень много усилий

- добавил Буданов.

Также руководитель ОП отметил, что хочет надеяться на то, что "мы все же на пути к кардинальному решению нашей войны".

Напомним

Глава делегации Украины на мирных переговорах Рустем Умеров сообщил о разговоре с европейскими советниками в Давосе и анонсировал новые встречи с партнерами по гарантиям безопасности, экономическому развитию и восстановлению Украины.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Рустем Умеров
Давос
Кирилл Буданов
Соединённые Штаты
Украина