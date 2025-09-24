$41.380.00
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
13:04 • 7910 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
12:07 • 12715 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 14944 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталі
11:04 • 25195 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
10:07 • 16876 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
24 вересня, 08:38 • 29303 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
24 вересня, 07:25 • 17693 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 18028 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 15029 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
Не лише Макрона: поліція Нью-Йорка зупинила Ердогана через кортеж Трампа

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана зупинили в Нью-Йорку, щоб пропустити кортеж Дональда Трампа. Між поліцією та охоронцями Ердогана сталася сутичка, коли вони намагалися прибрати бар'єри.

Не лише Макрона: поліція Нью-Йорка зупинила Ердогана через кортеж Трампа

Поліція Нью-Йорка зупинила президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Його змусили чекати, поки проїде кортеж президента США Дональда Трампа, повідомляє УНН з посиланням на турецьку службу Deutsche Welle.

Деталі

Турецький лідер, який прибув у Нью-Йорк з візитом на Генеральну асамблею ООН, зупинили в той момент, коли він хотів перейти вулицю в оточенні охорони.

У цей момент між поліцейськими і охоронцями Ердогана сталась невелика сутичка - останні хотіли зняти огороджувальні бар’єри. Зрештою, турецькому лідеру залишилось чекати, поки кортеж Трампа не проїде.

Цей інцидент зафіксували на відео.

Нагадаємо

Це вже не перший подібний випадок: нещодавно президент Франції Еммануель Макрон був заблокований американською поліцією після виступу в ООН через проїзд кортежу Дональда Трампа.

Лідер Франції зателефонував своєму американському колезі, щоб вирішити ситуацію, а потім продовжив розмову з ним посеред вулиці.

Євген Устименко

