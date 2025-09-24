Не лише Макрона: поліція Нью-Йорка зупинила Ердогана через кортеж Трампа

Поліція Нью-Йорка зупинила президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Його змусили чекати, поки проїде кортеж президента США Дональда Трампа, повідомляє УНН з посиланням на турецьку службу Deutsche Welle.

Деталі

Турецький лідер, який прибув у Нью-Йорк з візитом на Генеральну асамблею ООН, зупинили в той момент, коли він хотів перейти вулицю в оточенні охорони.

У цей момент між поліцейськими і охоронцями Ердогана сталась невелика сутичка - останні хотіли зняти огороджувальні бар’єри. Зрештою, турецькому лідеру залишилось чекати, поки кортеж Трампа не проїде.

Цей інцидент зафіксували на відео.

Нагадаємо

Це вже не перший подібний випадок: нещодавно президент Франції Еммануель Макрон був заблокований американською поліцією після виступу в ООН через проїзд кортежу Дональда Трампа.

Лідер Франції зателефонував своєму американському колезі, щоб вирішити ситуацію, а потім продовжив розмову з ним посеред вулиці.