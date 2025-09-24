Не только Макрона: полиция Нью-Йорка остановила Эрдогана из-за кортежа Трампа
Киев • УНН
Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана остановили в Нью-Йорке, чтобы пропустить кортеж Дональда Трампа. Между полицией и охранниками Эрдогана произошла стычка, когда они пытались убрать барьеры.
Полиция Нью-Йорка остановила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Его заставили ждать, пока проедет кортеж президента США Дональда Трампа, сообщает УНН со ссылкой на турецкую службу Deutsche Welle.
Детали
Турецкого лидера, прибывшего в Нью-Йорк с визитом на Генеральную ассамблею ООН, остановили в тот момент, когда он хотел перейти улицу в окружении охраны.
В этот момент между полицейскими и охранниками Эрдогана произошла небольшая стычка - последние хотели снять ограждающие барьеры. В конце концов, турецкому лидеру осталось ждать, пока кортеж Трампа не проедет.
Этот инцидент зафиксировали на видео.
Напомним
Это уже не первый подобный случай: недавно президент Франции Эммануэль Макрон был заблокирован американской полицией после выступления в ООН из-за проезда кортежа Дональда Трампа.
Лидер Франции позвонил своему американскому коллеге, чтобы разрешить ситуацию, а затем продолжил разговор с ним посреди улицы.