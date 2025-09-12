Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО

Президент України Володимир Зеленський назвав спеціального представника президента США Кіта Келлога "ППО для Києва", відзначивши, що його присутність стримує удари росії. Жартома Зеленський запропонував надати Келлогу українське громадянство, аби спонукати агресора до припинення атак, пише УНН із посиланням на заяву Президента.

Виявилося, що у США є ППО не гірше ніж Patriot. Щоразу коли ви тут, коли ви в Києві (звернувся Зеленський до Келлога - ред.), кияни можуть трохи виспатися. Хотілося б, щоб ви їздили по всіх містах України й ми б хотіли ще кілька таких американських систем для нашої держави