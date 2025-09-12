Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
Київ • УНН
Президент Зеленський назвав спецпредставника США Кіта Келлога "ППО для Києва", жартома запропонувавши йому українське громадянство. Він зазначив, що під час візитів Келлога до столиці масованих ударів не відбувається.
Виявилося, що у США є ППО не гірше ніж Patriot. Щоразу коли ви тут, коли ви в Києві (звернувся Зеленський до Келлога - ред.), кияни можуть трохи виспатися. Хотілося б, щоб ви їздили по всіх містах України й ми б хотіли ще кілька таких американських систем для нашої держави
Він додав, ще дійсно, коли в Києві представник Трампа, немає масованих ударів. З представниками інших держав, за його словами, це не працює та додав, "що можливо спрацювало б з представником Китаю, але схоже Китай не зацікавлений припинити удари". Тож за словами Зеленського, у США є сили так впливати на путіна, щоб він регулював свою поведінку. Президент додав, що коли китайська делегація відвідувала росію, то Україна отримувала значні сигнали на утримання від використання дронів та запитав, чи так само працює у відносинах росії та США.
Я готовий надати генералу Келлогу громадянство. Все, що потрібно, квартиру...якщо це спонукатиме росію до припинення вогню
