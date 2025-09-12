У Києві обговорили посилення безпеки України з представником США Кітом Келлогом - Умєров

$41.210.09
11 вересня, 19:17 • 8308 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 18471 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 29170 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 18833 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 16928 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 22883 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 14718 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 16598 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 14629 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02 • 14592 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 29170 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 22883 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 36681 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 50941 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto

Ексклюзив

10 вересня, 13:48 • 111541 перегляди
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 111541 перегляди
У Києві обговорили посилення безпеки України з представником США Кітом Келлогом - Умєров

Київ • УНН

 • 76 перегляди

В Києві відбулася зустріч зі Спеціальним представником Президента США Кітом Келлогом. Обговорювалися гарантії безпеки, а також ініціатива PURL для фінансування закупівель озброєння.

У Києві обговорили посилення безпеки України з представником США Кітом Келлогом - Умєров

У столиці України відбулася зустріч зі Спеціальним представником Президента США Кітом Келлогом, під час якої обговорили гарантії безпеки та практичні кроки для їх посилення. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, передає УНН.

Деталі

Протягом зустрічі особливу увагу приділили ініціативі PURL, яка дозволяє фінансувати закупівлі озброєння у США. До програми вже приєдналися сім країн, зібравши понад 2 млрд доларів. Мета України — залучити якомога більше європейських партнерів до цієї ініціативи.

Учасники підкреслили, що спільними зусиллями посилюють обороноздатність України та зміцнюють трансатлантичну єдність. США залишаються ключовим стратегічним партнером у війні України за свободу та незалежність.

Високо цінуємо постійну підтримку США як ключового стратегічного партнера

- зазначив Умєров.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський також зустрівся зі спецпредставником США Кітом Келлогом, обговоривши шляхи досягнення миру та гарантування безпеки. Зокрема повернення викрадених українських дітей, міжнародну співпрацю на цьому треку та умови, в яких перебувають наші діти.

Зеленський відзначив Кіта Келлога орденом "За заслуги" І ступеня24.08.25, 13:26 • 4264 перегляди

Вероніка Марченко

