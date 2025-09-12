У Києві обговорили посилення безпеки України з представником США Кітом Келлогом - Умєров

У столиці України відбулася зустріч зі Спеціальним представником Президента США Кітом Келлогом, під час якої обговорили гарантії безпеки та практичні кроки для їх посилення. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, передає УНН.

Деталі

Протягом зустрічі особливу увагу приділили ініціативі PURL, яка дозволяє фінансувати закупівлі озброєння у США. До програми вже приєдналися сім країн, зібравши понад 2 млрд доларів. Мета України — залучити якомога більше європейських партнерів до цієї ініціативи.

Учасники підкреслили, що спільними зусиллями посилюють обороноздатність України та зміцнюють трансатлантичну єдність. США залишаються ключовим стратегічним партнером у війні України за свободу та незалежність.

Високо цінуємо постійну підтримку США як ключового стратегічного партнера - зазначив Умєров.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський також зустрівся зі спецпредставником США Кітом Келлогом, обговоривши шляхи досягнення миру та гарантування безпеки. Зокрема повернення викрадених українських дітей, міжнародну співпрацю на цьому треку та умови, в яких перебувають наші діти.

