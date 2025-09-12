$41.210.09
11 сентября, 19:17 • 8348 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 18523 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 29213 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 18863 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 16953 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 22900 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 14726 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 16603 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15 • 14634 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02 • 14596 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
В Киеве обсудили усиление безопасности Украины с представителем США Китом Келлогом - Умеров

Киев • УНН

 • 96 просмотра

В Киеве состоялась встреча со Специальным представителем Президента США Китом Келлогом. Обсуждались гарантии безопасности, а также инициатива PURL для финансирования закупок вооружения.

В Киеве обсудили усиление безопасности Украины с представителем США Китом Келлогом - Умеров

В столице Украины состоялась встреча со Специальным представителем Президента США Китом Келлогом, во время которой обсудили гарантии безопасности и практические шаги для их усиления. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, передает УНН.

Детали

В течение встречи особое внимание уделили инициативе PURL, которая позволяет финансировать закупки вооружения в США. К программе уже присоединились семь стран, собрав более 2 млрд долларов. Цель Украины — привлечь как можно больше европейских партнеров к этой инициативе.

Участники подчеркнули, что совместными усилиями усиливают обороноспособность Украины и укрепляют трансатлантическое единство. США остаются ключевым стратегическим партнером в войне Украины за свободу и независимость.

Высоко ценим постоянную поддержку США как ключевого стратегического партнера

- отметил Умеров.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский также встретился со спецпредставителем США Китом Келлогом, обсудив пути достижения мира и обеспечения безопасности. В частности, возвращение похищенных украинских детей, международное сотрудничество на этом треке и условия, в которых находятся наши дети.

Зеленский наградил Кита Келлога орденом "За заслуги" I степени24.08.25, 13:26 • 4264 просмотра

Вероника Марченко

