В Киеве обсудили усиление безопасности Украины с представителем США Китом Келлогом - Умеров

В столице Украины состоялась встреча со Специальным представителем Президента США Китом Келлогом, во время которой обсудили гарантии безопасности и практические шаги для их усиления. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, передает УНН.

Детали

В течение встречи особое внимание уделили инициативе PURL, которая позволяет финансировать закупки вооружения в США. К программе уже присоединились семь стран, собрав более 2 млрд долларов. Цель Украины — привлечь как можно больше европейских партнеров к этой инициативе.

Участники подчеркнули, что совместными усилиями усиливают обороноспособность Украины и укрепляют трансатлантическое единство. США остаются ключевым стратегическим партнером в войне Украины за свободу и независимость.

Высоко ценим постоянную поддержку США как ключевого стратегического партнера - отметил Умеров.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский также встретился со спецпредставителем США Китом Келлогом, обсудив пути достижения мира и обеспечения безопасности. В частности, возвращение похищенных украинских детей, международное сотрудничество на этом треке и условия, в которых находятся наши дети.

Зеленский наградил Кита Келлога орденом "За заслуги" I степени