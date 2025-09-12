$41.310.10
19:25
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
17:47 • 5706 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
17:37 • 8400 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
14:30 • 16976 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 23952 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 29167 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 26955 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 22786 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 32048 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 20123 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО

Киев • УНН

 • 1732 просмотра

Президент Зеленский назвал спецпредставителя США Кита Келлога "ПВО для Киева", в шутку предложив ему украинское гражданство. Он отметил, что во время визитов Келлога в столицу массированных ударов не происходит.

Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский назвал специального представителя президента США Кита Келлога "ПВО для Киева", отметив, что его присутствие сдерживает удары россии. В шутку Зеленский предложил предоставить Келлогу украинское гражданство, чтобы побудить агрессора к прекращению атак, пишет УНН со ссылкой на заявление Президента.

Оказалось, что в США есть ПВО не хуже, чем Patriot. Каждый раз, когда вы здесь, когда вы в Киеве (обратился Зеленский к Келлогу - ред.), киевляне могут немного выспаться. Хотелось бы, чтобы вы ездили по всем городам Украины, и мы бы хотели еще несколько таких американских систем для нашего государства 

- сказал Зеленский.

Он добавил, что действительно, когда в Киеве представитель Трампа, нет массированных ударов. С представителями других государств, по его словам, это не работает и добавил, "что возможно сработало бы с представителем Китая, но похоже Китай не заинтересован прекратить удары". Поэтому, по словам Зеленского, у США есть силы так влиять на путина, чтобы он регулировал свое поведение. Президент добавил, что когда китайская делегация посещала россию, то Украина получала значительные сигналы на воздержание от использования дронов и спросил, так ли же работает в отношениях россии и США.

Я готов предоставить генералу Келлогу гражданство. Все, что нужно, квартиру... если это побудит россию к прекращению огня 

- в шутку сказал он.

В Киеве обсудили усиление безопасности Украины с представителем США Китом Келлогом - Умеров12.09.25, 04:50 • 10758 просмотров

Алена Уткина

