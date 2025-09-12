Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский назвал специального представителя президента США Кита Келлога "ПВО для Киева", отметив, что его присутствие сдерживает удары россии. В шутку Зеленский предложил предоставить Келлогу украинское гражданство, чтобы побудить агрессора к прекращению атак, пишет УНН со ссылкой на заявление Президента.

Оказалось, что в США есть ПВО не хуже, чем Patriot. Каждый раз, когда вы здесь, когда вы в Киеве (обратился Зеленский к Келлогу - ред.), киевляне могут немного выспаться. Хотелось бы, чтобы вы ездили по всем городам Украины, и мы бы хотели еще несколько таких американских систем для нашего государства - сказал Зеленский.

Он добавил, что действительно, когда в Киеве представитель Трампа, нет массированных ударов. С представителями других государств, по его словам, это не работает и добавил, "что возможно сработало бы с представителем Китая, но похоже Китай не заинтересован прекратить удары". Поэтому, по словам Зеленского, у США есть силы так влиять на путина, чтобы он регулировал свое поведение. Президент добавил, что когда китайская делегация посещала россию, то Украина получала значительные сигналы на воздержание от использования дронов и спросил, так ли же работает в отношениях россии и США.

Я готов предоставить генералу Келлогу гражданство. Все, что нужно, квартиру... если это побудит россию к прекращению огня - в шутку сказал он.

