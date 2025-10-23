НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 15,5%. Це рішення ухвалено через високі інфляційні очікування та проінфляційні ризики, пов'язані зі зростанням енергодефіциту.
Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 15,5%, повідомили у НБУ у четвер, пише УНН.
Як зазначили у НБУ, "попри зниження інфляції протягом останніх місяців, інфляційні очікування залишаються високими, а проінфляційні ризики, зокрема пов’язані зі зростанням енергодефіциту та бюджетних потреб, посилилися".
Тож, за таких умов, "щоб зберегти привабливість гривневих активів, стійкість валютного ринку та сталу тенденцію зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики", НБУ, як вказано, і підтримуватиме "відносно жорсткі монетарні умови".
"Ураховуючи посилення проінфляційних ризиків, збереження облікової ставки на незмінному рівні за поточних умов є доцільним. Це дасть змогу підтримати попит на гривневі інструменти для заощаджень, зберегти контрольованість інфляційних очікувань та стійкість валютного ринку, що важливо для досягнення цінової стабільності", - зазначили у регуляторі.
У НБУ перелічили ключові висновки:
- інфляція знижується, однак фундаментальний ціновий тиск залишається
стійким, а очікування не демонструють ознак сталого поліпшення;
- монетарна політика НБУ спрямована на зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики;
- зростання економіки триває, однак його темпи залишатимуться стриманими через наслідки війни;
- обсяги міжнародної допомоги залишаються достатніми для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання адекватного рівня
міжнародних резервів;
- перебіг повномасштабної війни залишається основним ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку;
- монетарні умови надалі забезпечували привабливість гривневих
активів, хоча імпульс послабився. Водночас вони не перешкоджали розвитку кредитування.
