НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 15,5%, повідомили у НБУ у четвер, пише УНН.

Як зазначили у НБУ, "попри зниження інфляції протягом останніх місяців, інфляційні очікування залишаються високими, а проінфляційні ризики, зокрема пов’язані зі зростанням енергодефіциту та бюджетних потреб, посилилися".

Тож, за таких умов, "щоб зберегти привабливість гривневих активів, стійкість валютного ринку та сталу тенденцію зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики", НБУ, як вказано, і підтримуватиме "відносно жорсткі монетарні умови".

