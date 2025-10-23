НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15,5%, сообщили в НБУ в четверг, пишет УНН.

Как отметили в НБУ, "несмотря на снижение инфляции в течение последних месяцев, инфляционные ожидания остаются высокими, а проинфляционные риски, в частности связанные с ростом энергодефицита и бюджетных потребностей, усилились".

Поэтому, в таких условиях, "чтобы сохранить привлекательность гривневых активов, устойчивость валютного рынка и устойчивую тенденцию снижения инфляции до цели 5% на горизонте политики", НБУ, как указано, и будет поддерживать "относительно жесткие монетарные условия".

