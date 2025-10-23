НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
Киев • УНН
Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15,5%. Это решение принято из-за высоких инфляционных ожиданий и проинфляционных рисков, связанных с ростом энергодефицита.
Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%
Как отметили в НБУ, "несмотря на снижение инфляции в течение последних месяцев, инфляционные ожидания остаются высокими, а проинфляционные риски, в частности связанные с ростом энергодефицита и бюджетных потребностей, усилились".
Поэтому, в таких условиях, "чтобы сохранить привлекательность гривневых активов, устойчивость валютного рынка и устойчивую тенденцию снижения инфляции до цели 5% на горизонте политики", НБУ, как указано, и будет поддерживать "относительно жесткие монетарные условия".
"Учитывая усиление проинфляционных рисков, сохранение учетной ставки на неизменном уровне в текущих условиях целесообразно. Это позволит поддержать спрос на гривневые инструменты для сбережений, сохранить контролируемость инфляционных ожиданий и устойчивость валютного рынка, что важно для достижения ценовой стабильности", - отметили в регуляторе.
В НБУ перечислили ключевые выводы:
- инфляция снижается, однако фундаментальное ценовое давление остается устойчивым, а ожидания не демонстрируют признаков устойчивого улучшения;
- монетарная политика НБУ направлена на снижение инфляции до цели 5% на горизонте политики;
- рост экономики продолжается, однако его темпы будут оставаться сдержанными из-за последствий войны;
- объемы международной помощи остаются достаточными для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и поддержания адекватного уровня международных резервов;
- ход полномасштабной войны остается основным риском для инфляционной динамики и экономического развития;
- монетарные условия в дальнейшем обеспечивали привлекательность гривневых активов, хотя импульс ослаб. В то же время они не препятствовали развитию кредитования.
