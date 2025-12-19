НАЗК проти зміни критеріїв аудиту агентства перед його проведенням - Павлущик

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виступає проти зміни критеріїв зовнішнього аудиту роботи органу перед його проведенням. Голова НАЗК Віктор Павлущик вважає, що подібні кроки суперечать принципам правової визначеності та заявив про загрозу незалежності органу, пише УНН.

По-перше, ми категорично проти ситуації, коли правила гри змінюють під час гри або навіть після неї. Це як у футболі, коли просто під час матчу команді раптом "додають" фору в три голи. Так само й зі зміною критеріїв заднім числом: це неправильно з юридичного та інституційного погляду. Це стосується як змін критеріїв через постанову Кабміну, так і зміни моделі аудиту, коли аудитори визначають критерії самостійно - заявив Павлущик.

Він підкреслив, що аудит має бути послідовним і проводитися за правилами, що діяли у той період, який перевіряється. Водночас голова НАЗК визнає доцільність зміни критеріїв перевірки з огляду на нові функції, які отримало агентство.

Павлущик, коментуючи можливі зміни в підході до аудиту НАЗК зазначив, що критерії не повинні розширювати підстави, які потенційно дають можливість впливати на діяльність органу або його керівництво.

Зовнішній аудит є однією з гарантій незалежності інституції, тому критерії не можуть містити норм, які розширюють коло підстав для можливості впливу на організацію та її керівника, створюючи загрозу цим самим гарантіям - сказав він.

При цьому спроби наближення критеріїв аудиту НАЗК до тих, за якими проводився моніторинг діяльності Національного антикорупційного бюро, Павлущик вважає спробою зняти його з посади.

Водночас він проігнорував запитання про те, що наразі система оцінювання роботи НАЗК настільки складна, що нівелює можливість своєчасної реакції держави на проблеми в цьому органі.

Говорячи про роботу НАЗК Павлущик зазначив, що цей орган "існує не для того, щоб просто "подавати патрони" НАБУ чи САП". Хоча до цього нарікав, що Агентство не може якісно проводити перевірки декларацій і моніторинг способу життя, бо не має таких повноважень як в органів слідства.

Замість цього, на його думку, орган може змінювати психологію суспільства. "НАЗК здатне займатись інституційною превенцією, змінюючи підходи держави та психологію суспільства - вважає Павлущик.

Нагадаємо

Діяльність НАЗК та його керівника Віктора Павлущика опинилася в центрі уваги не лише через відсутність ефективності антикорупційного органу, а й через потенційні етичні питання.

Зокрема, журналісти звернули увагу на ситуацію щодо того, що дружина голови НАЗК Тетяна Водоп’янова отримала посаду директора приватної компанії, співзасновником якої є ексзаступник директора НАБУ Гізо Углава.

Останній після звільнення з Бюро через дисциплінарне провадження, пов’язане з імовірним витоком інформації у справі голови Верховного Суду Всеволода Князєва, звернувся до НАЗК із заявою щодо можливого конфлікту інтересів у керівництва НАБУ та отримав статус викривача. Сам Павлущик заперечує наявність конфлікту інтересів. Однак сукупність всіх обставин викликала публічну дискусію щодо того, чи нормально те, що колишній високопосадовець НАБУ, який отримав процесуальний захист від НАЗК як викривач корупції, є співзасновником компанії, що забезпечує доходом сім’ю керівника цього ж Агентства.

Навіть, якщо формально закон не порушено, така конфігурація зв’язків може створювати враження тісного переплетіння особистих, професійних і інституційних інтересів.

Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій