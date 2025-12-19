$42.340.00
12:39 • 4784 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26 • 9104 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10 • 6810 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
11:39 • 12497 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:08 • 8188 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
10:10 • 6866 просмотра
"Прямая линия" путина 2025 года: диктатор выдал новые лживые заявления и отказался от прекращения войныVideo
Эксклюзив
09:00 • 21624 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 06:45 • 20088 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
19 декабря, 06:31 • 19792 просмотра
Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов рф - выводы
19 декабря, 02:37 • 23031 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
Меню
Теги
Авторы
НАПК против изменения критериев аудита агентства перед его проведением - Павлущик

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 670 просмотра

Глава НАПК Виктор Павлущик выступает против изменения критериев внешнего аудита работы органа перед его проведением, считая, что это противоречит принципам правовой определенности и угрожает независимости. Он также считает, что попытки приблизить критерии аудита НАПК к тем, по которым проводился мониторинг деятельности НАБУ, являются попыткой снять его с должности.

НАПК против изменения критериев аудита агентства перед его проведением - Павлущик

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выступает против изменения критериев внешнего аудита работы органа перед его проведением. Глава НАПК Виктор Павлущик считает, что подобные шаги противоречат принципам правовой определенности и заявил об угрозе независимости органа, пишет УНН.

Во-первых, мы категорически против ситуации, когда правила игры меняют во время игры или даже после нее. Это как в футболе, когда прямо во время матча команде вдруг "добавляют" фору в три гола. Так же и с изменением критериев задним числом: это неправильно с юридической и институциональной точки зрения. Это касается как изменений критериев через постановление Кабмина, так и изменения модели аудита, когда аудиторы определяют критерии самостоятельно

-  заявил Павлущик.

Он подчеркнул, что аудит должен быть последовательным и проводиться по правилам, действовавшим в тот период, который проверяется. В то же время глава НАПК признает целесообразность изменения критериев проверки, учитывая новые функции, которые получило агентство.

Павлущик, комментируя возможные изменения в подходе к аудиту НАПК, отметил, что критерии не должны расширять основания, которые потенциально дают возможность влиять на деятельность органа или его руководство.

Внешний аудит является одной из гарантий независимости института, поэтому критерии не могут содержать норм, расширяющих круг оснований для возможности влияния на организацию и ее руководителя, создавая угрозу этим самым гарантиям

- сказал он.

При этом попытки приближения критериев аудита НАПК к тем, по которым проводился мониторинг деятельности Национального антикоррупционного бюро, Павлущик считает попыткой снять его с должности. 

В то же время он проигнорировал вопрос о том, что сейчас система оценки работы НАПК настолько сложна, что нивелирует возможность своевременной реакции государства на проблемы в этом органе.

Говоря о работе НАПК, Павлущик отметил, что этот орган "существует не для того, чтобы просто "подавать патроны" НАБУ или САП". Хотя до этого сетовал, что Агентство не может качественно проводить проверки деклараций и мониторинг образа жизни, потому что не имеет таких полномочий, как у органов следствия. 

Вместо этого, по его мнению, орган может менять психологию общества. "НАПК способно заниматься институциональной превенцией, меняя подходы государства и психологию общества

- считает Павлущик.

Напомним

Деятельность НАПК и его руководителя Виктора Павлущика оказалась в центре внимания не только из-за отсутствия эффективности антикоррупционного органа, но и из-за потенциальных этических вопросов. 

В частности, журналисты обратили внимание на ситуацию относительно того, что жена главы НАПК Татьяна Водопьянова получила должность директора частной компании, соучредителем которой является экс-заместитель директора НАБУ Гизо Углава. 

Последний после увольнения из Бюро из-за дисциплинарного производства, связанного с вероятной утечкой информации по делу председателя Верховного Суда Всеволода Князева, обратился в НАПК с заявлением относительно возможного конфликта интересов у руководства НАБУ и получил статус обличителя. Сам Павлущик отрицает наличие конфликта интересов. Однако совокупность всех обстоятельств вызвала публичную дискуссию относительно того, нормально ли то, что бывший высокопоставленный чиновник НАБУ, получивший процессуальную защиту от НАПК как обличитель коррупции, является соучредителем компании, обеспечивающей доходом семью руководителя этого же Агентства.

Даже если формально закон не нарушен, такая конфигурация связей может создавать впечатление тесного переплетения личных, профессиональных и институциональных интересов. 

Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17.12.25, 09:15 • 66636 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоПолитика
Кабинет Министров Украины
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины