Наука отримує ресурси, а бізнес — технологічні рішення: в Україні хочуть запустити проєкт спільних наукових досліджень

Київ • УНН

 • 452 перегляди

МОН винесло на громадське обговорення постанову про співфінансування спільних наукових проєктів ЗВО, наукових установ та бізнесу. Держава покриватиме від 40% до 60% витрат, залежно від розміру підприємства.

Наука отримує ресурси, а бізнес — технологічні рішення: в Україні хочуть запустити проєкт спільних наукових досліджень

ЗВО, наукові установи та наукові парки зможуть реалізовувати спільні проєкти з бізнесом за підтримки державного співфінансування — МОН винесло на громадське обговорення постанову, яка запускає такий механізм. Як повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий, це створює умови, у яких наука отримує ресурси, а бізнес — технологічні рішення, що підвищують конкурентоспроможність, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у МОН, експериментальний проєкт спрямований на створення прозорого механізму конкурсного добору спільних прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок на умовах співфінансування з бізнесом, посилення партнерства між наукою, бізнесом та державою, а також інтеграцію нових технологій у виробничі процеси підприємств для підвищення їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому та міжнародному ринках.

Держава покриватиме від 40% до 60% витрат — залежно від того, чи це мале, середнє або велике підприємство — та визначає пріоритетні напрями конкурсу.

Серед таких:

🔹 технології для нацбезпеки й оборони;

🔹 енергоефективність, ресурсозбереження, альтернативна енергетика;

🔹 високотехнологічний транспорт, авіація, суднобудування, ракетно-космічна техніка, озброєння;

🔹 нові матеріали, індустрія наноматеріалів;

🔹 розвиток агропромислового комплексу;

🔹 медичні технології та фармацевтика;

🔹 чисте виробництво й охорона довкілля;

🔹 ІКТ, робототехніка.

Водночас рішення щодо конкретних досліджень і розробок пропонують учасники — університети, наукові установи та підприємства спільно.

Можливі два формати участі:

1️⃣ Бізнес подає технічне завдання щодо розвʼязання того чи того технологічного завдання чи розробки, а науковці — подати ідею щодо її вирішення.

2️⃣ Бізнес та ЗВО / наукова установа можуть подати спільну заявку одразу, якщо є підтвердження актуальності та значимості.

Заявки подаватимуть в електронній формі через Національну електронну науково-інформаційну систему, а фінансування надаватиметься через тристоронній договір з чітко визначеними умовами співфінансування та очікуваними результатами.

Проєкт постанови, який запускає цей експеримент, уже винесено на громадське обговорення, долучитися з пропозиціями можна до 2 січня 2026 року.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

