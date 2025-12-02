$42.340.08
Наука получает ресурсы, а бизнес — технологические решения: в Украине хотят запустить проект совместных научных исследований

Киев • УНН

 • 66 просмотра

МОН вынесло на общественное обсуждение постановление о софинансировании совместных научных проектов ЗВО, научных учреждений и бизнеса. Государство будет покрывать от 40% до 60% расходов, в зависимости от размера предприятия.

Наука получает ресурсы, а бизнес — технологические решения: в Украине хотят запустить проект совместных научных исследований

ВУЗы, научные учреждения и научные парки смогут реализовывать совместные проекты с бизнесом при поддержке государственного софинансирования — МОН вынесло на общественное обсуждение постановление, запускающее такой механизм. Как сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой, это создает условия, в которых наука получает ресурсы, а бизнес — технологические решения, повышающие конкурентоспособность, передает УНН.

Детали

Как сообщили в МОН, экспериментальный проект направлен на создание прозрачного механизма конкурсного отбора совместных прикладных научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок на условиях софинансирования с бизнесом, усиление партнерства между наукой, бизнесом и государством, а также интеграцию новых технологий в производственные процессы предприятий для повышения их конкурентоспособности на внутреннем и международном рынках.

Государство будет покрывать от 40% до 60% расходов — в зависимости от того, малое, среднее или крупное это предприятие — и определяет приоритетные направления конкурса.

Среди таких:

🔹 технологии для нацбезопасности и обороны;

🔹 энергоэффективность, ресурсосбережение, альтернативная энергетика;

🔹 высокотехнологичный транспорт, авиация, судостроение, ракетно-космическая техника, вооружение;

🔹 новые материалы, индустрия наноматериалов;

🔹 развитие агропромышленного комплекса;

🔹 медицинские технологии и фармацевтика;

🔹 чистое производство и охрана окружающей среды;

🔹 ИКТ, робототехника.

В то же время решения по конкретным исследованиям и разработкам предлагают участники — университеты, научные учреждения и предприятия совместно.

Возможны два формата участия:

1️⃣ Бизнес подает техническое задание по решению той или иной технологической задачи или разработки, а ученые — подают идею по ее решению.

2️⃣ Бизнес и ВУЗ / научное учреждение могут подать совместную заявку сразу, если есть подтверждение актуальности и значимости.

Заявки будут подаваться в электронной форме через Национальную электронную научно-информационную систему, а финансирование будет предоставляться через трехсторонний договор с четко определенными условиями софинансирования и ожидаемыми результатами.

Проект постановления, запускающий этот эксперимент, уже вынесен на общественное обсуждение, присоединиться с предложениями можно до 2 января 2026 года.

ЮНЕСКО усилила поддержку Украины: организация расширит программу помощи в сферах образования, науки и культуры15.10.25, 17:29 • 3335 просмотров

Антонина Туманова

Образование
Техника
Государственный бюджет
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Электроэнергия
Оксен Лисовой
Министерство образования и науки Украины