Нацгвардієць у Кривому Розі на смерть збив підлітка: водія затримали

15:34 • 1442 перегляди
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
14:23 • 5712 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
12:10 • 13800 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 23961 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 52287 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:16 • 27798 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13 • 28984 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07 • 10937 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24 • 25585 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 26229 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
Популярнi новини
Україна та США готують контракт на постачання 25 систем Patriot - Зеленський20 жовтня, 07:56 • 21493 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 36681 перегляди
Зеленський заявив про наближення України до завершення війни, але є нюанси20 жовтня, 08:56 • 8828 перегляди
Голова дипломатії ЄС відповіла, чи не "ляпас" зустріч Трампа з путіним у Будапешті без європейців20 жовтня, 09:15 • 16228 перегляди
Зеленський пояснив, чим путін постійно намагається "підкупити" Трампа10:40 • 13822 перегляди
Публікації
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 52260 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 36703 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 112311 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 78557 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 157002 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Блогери
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Лондон
Державний кордон України
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 62256 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 61985 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 81157 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 79186 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 105157 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
ATACMS
IPad Pro
Гриби

Нацгвардієць у Кривому Розі на смерть збив підлітка: водія затримали

Київ • УНН

 • 688 перегляди

Військовослужбовець Нацгвардії 18 жовтня у Кривому Розі на пішохідному переході збив 12-річного хлопця, який загинув на місці. ДБР затримало водія, який проігнорував забороняючий сигнал світлофора.

Нацгвардієць у Кривому Розі на смерть збив підлітка: водія затримали

Державне бюро розслідувань повідомило про затримання військовослужбовця Національної гвардії України, який 18 жовтня у Кривому Розі на пішохідному переході збив 12-річного хлопця. Внаслідок отриманих травм дитина загинула на місці. Про це пише УНН із посиланням на інформацію від ДБР.

Деталі

За повідомленням ДБР, військовослужбовець проігнорував забороняючий сигнал світлофора та допустив наїзд на неповнолітнього, який переходив дорогу. На місце події негайно прибули працівники бюро для встановлення обставин і проведення першочергових слідчих дій. Попередньо встановлено, що водій був тверезим.

В Італії під колесами авто загинув 6-річний український біженець 22.08.25, 17:32 • 4291 перегляд

У межах розслідування призначено ряд експертиз, зокрема автотехнічну та трасологічну. Підозрюваному оголошено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Процесуальне керівництво здійснює Криворізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Арештували депутата селищної ради на Київщині, який збив підлітка: рівень алкоголю перевищував норму у понад 13 разів31.07.25, 13:17 • 4359 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Київська область
Національна гвардія України
Італія
Кривий Ріг