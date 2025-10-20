Нацгвардієць у Кривому Розі на смерть збив підлітка: водія затримали
Київ • УНН
Військовослужбовець Нацгвардії 18 жовтня у Кривому Розі на пішохідному переході збив 12-річного хлопця, який загинув на місці. ДБР затримало водія, який проігнорував забороняючий сигнал світлофора.
Державне бюро розслідувань повідомило про затримання військовослужбовця Національної гвардії України, який 18 жовтня у Кривому Розі на пішохідному переході збив 12-річного хлопця. Внаслідок отриманих травм дитина загинула на місці. Про це пише УНН із посиланням на інформацію від ДБР.
Деталі
За повідомленням ДБР, військовослужбовець проігнорував забороняючий сигнал світлофора та допустив наїзд на неповнолітнього, який переходив дорогу. На місце події негайно прибули працівники бюро для встановлення обставин і проведення першочергових слідчих дій. Попередньо встановлено, що водій був тверезим.
У межах розслідування призначено ряд експертиз, зокрема автотехнічну та трасологічну. Підозрюваному оголошено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Процесуальне керівництво здійснює Криворізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.
