Нацгвардеец в Кривом Роге насмерть сбил подростка: водителя задержали
Киев • УНН
Военнослужащий Нацгвардии 18 октября в Кривом Роге на пешеходном переходе сбил 12-летнего парня, который погиб на месте. ГБР задержало водителя, проигнорировавшего запрещающий сигнал светофора.
Государственное бюро расследований сообщило о задержании военнослужащего Национальной гвардии Украины, который 18 октября в Кривом Роге на пешеходном переходе сбил 12-летнего мальчика. В результате полученных травм ребенок погиб на месте. Об этом пишет УНН со ссылкой на информацию от ГБР.
Детали
По сообщению ГБР, военнослужащий проигнорировал запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на несовершеннолетнего, который переходил дорогу. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники бюро для установления обстоятельств и проведения первоочередных следственных действий. Предварительно установлено, что водитель был трезв.
В Италии под колесами авто погиб 6-летний украинский беженец22.08.25, 17:32 • 4289 просмотров
В рамках расследования назначен ряд экспертиз, в частности автотехническая и трасологическая. Подозреваемому объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Процессуальное руководство осуществляет Криворожская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.
Арестован депутат поселкового совета на Киевщине, сбивший подростка: уровень алкоголя превышал норму более чем в 13 раз31.07.25, 13:17 • 4359 просмотров