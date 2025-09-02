"Насамперед щодо України": у москві планють новий раунд російсько-американських консультацій
Київ • УНН
Помічник президента рф путіна юрій ушаков анонсував підготовку чергового раунду консультацій між США та росією. Діалог, передусім, стосуватиметься України.
Помічник глави рф путіна юрій ушаков оголосив про те, що наступний раунд консультацій США і росії вже в процесі підготовки. Передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
В російських державних медіа нещодавно з'явилось повідомлення, згідно з якими, у кремлі готуються провести наступний контакт, - на цей раз по лінії МЗС.
Представник диктатора ушаков також додав наступне:
- рф і США зараз ведуть діалог насамперед щодо України;
- розвиток двосторонніх відносин США та росії поки що в стані, який не передбачає заяв.
Він також додав, що в КНР, на полях саміту ШОС, путін і керівник Китаю Сі Цзіньпін "ніяк не обговорювали ідею розміщення в Україні китайського миротворчого контингенту".
Нагадаємо
УНН раніше повідомляв, що США зробили пропозицію щодо припинення війни з Україною, яку в кремлі вважають "цілком прийнятною".
До цього, у чернві 2025 року, США ініціювали перерву в діалозі з росією щодо нормалізації двосторонніх відносин.
Було погоджено провести наступні контакти в контексті нормалізації відносин у москві, але потім американці запропонували взяти паузу