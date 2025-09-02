$41.370.05
11:50 • 11142 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
11:02 • 32410 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
10:24 • 63570 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
08:46 • 80817 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
08:31 • 47880 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 102327 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 41559 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 74172 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 52148 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 104216 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
"Насамперед щодо України": у москві планють новий раунд російсько-американських консультацій

Київ • УНН

 • 454 перегляди

Помічник президента рф путіна юрій ушаков анонсував підготовку чергового раунду консультацій між США та росією. Діалог, передусім, стосуватиметься України.

"Насамперед щодо України": у москві планють новий раунд російсько-американських консультацій

Помічник глави рф путіна юрій ушаков оголосив про те, що наступний раунд консультацій США і росії вже в процесі підготовки. Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

В російських державних медіа нещодавно з'явилось повідомлення, згідно з якими, у кремлі готуються провести наступний контакт, - на цей раз по лінії МЗС.

рф та США планують черговий раунд консультацій щодо лінії міністерств закордонних справ

- заявив помічник російського президента путіна юрій ушаков.

Представник диктатора ушаков також додав наступне:

  • рф і США зараз ведуть діалог насамперед щодо України;
    • розвиток двосторонніх відносин США та росії поки що в стані, який не передбачає заяв.

      Він також додав, що в КНР, на полях саміту ШОС, путін і керівник Китаю Сі Цзіньпін "ніяк не обговорювали ідею розміщення в Україні китайського миротворчого контингенту".

      Нагадаємо

      УНН раніше повідомляв, що США зробили пропозицію щодо припинення війни з Україною, яку в кремлі вважають "цілком прийнятною".

      До цього, у чернві 2025 року, США ініціювали перерву в діалозі з росією щодо нормалізації двосторонніх відносин.

      Було погоджено провести наступні контакти в контексті нормалізації відносин у москві, але потім американці запропонували взяти паузу

      - заявляв представник путіна ушаков.

      Ігор Тележніков

      ПолітикаНовини Світу
      Володимир Путін
      Сі Цзіньпін
      Китай
      Сполучені Штати Америки
      Україна