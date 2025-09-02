Помічник глави рф путіна юрій ушаков оголосив про те, що наступний раунд консультацій США і росії вже в процесі підготовки. Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

В російських державних медіа нещодавно з'явилось повідомлення, згідно з якими, у кремлі готуються провести наступний контакт, - на цей раз по лінії МЗС.

рф та США планують черговий раунд консультацій щодо лінії міністерств закордонних справ

Представник диктатора ушаков також додав наступне:

Він також додав, що в КНР, на полях саміту ШОС, путін і керівник Китаю Сі Цзіньпін "ніяк не обговорювали ідею розміщення в Україні китайського миротворчого контингенту".

УНН раніше повідомляв, що США зробили пропозицію щодо припинення війни з Україною, яку в кремлі вважають "цілком прийнятною".

До цього, у чернві 2025 року, США ініціювали перерву в діалозі з росією щодо нормалізації двосторонніх відносин.

Було погоджено провести наступні контакти в контексті нормалізації відносин у москві, але потім американці запропонували взяти паузу