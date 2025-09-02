путін і Сі Цзіньпін не говорили про розміщення китайських миротворців в Україні - ушаков

російський диктатор володимир путін та лідер КНР Сі Цзіньпін на переговорах не говорили про розміщення в Україні китайського миротворчого контингенту. Про це повідомив помічник глави кремля юрій ушаков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Додамо

Крім того, за словами комічника глави кремля, заплановано черговий раунд консультацій між МЗС росії і США, оскільки "залишаються невирішеними маса питань".

