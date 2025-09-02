$41.370.05
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
11:02 • 29672 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
10:24 • 59347 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
08:46 • 76784 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
08:31 • 45999 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 99378 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 40959 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 72968 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 52057 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 103691 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
путін і Сі Цзіньпін не говорили про розміщення китайських миротворців в Україні - ушаков

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Помічник глави кремля Юрій Ушаков заявив, що на переговорах путіна та Сі Цзіньпіна не обговорювалося розміщення китайського миротворчого контингенту в Україні. Також планується новий раунд консультацій між МЗС росії та США.

путін і Сі Цзіньпін не говорили про розміщення китайських миротворців в Україні - ушаков

російський диктатор володимир путін та лідер КНР Сі Цзіньпін на переговорах не говорили про розміщення в Україні китайського миротворчого контингенту. Про це повідомив помічник глави кремля юрій ушаков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

На переговорах путіна та Сі Цзіньпіна не йшлося про ідею розміщення в Україні китайського миротворчого контингенту 

- повідомив ушаков.

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні26.03.25, 22:57 • 116473 перегляди

Додамо

Крім того, за словами комічника глави кремля, заплановано черговий раунд консультацій між МЗС росії і США, оскільки "залишаються невирішеними маса питань".

Карні про приєднання Канади до миротворчого контингенту в Україні: це залежить від обставин08.04.25, 12:28 • 9964 перегляди

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Сі Цзіньпін
Україна