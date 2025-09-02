путін і Сі Цзіньпін не говорили про розміщення китайських миротворців в Україні - ушаков
Київ • УНН
Помічник глави кремля Юрій Ушаков заявив, що на переговорах путіна та Сі Цзіньпіна не обговорювалося розміщення китайського миротворчого контингенту в Україні. Також планується новий раунд консультацій між МЗС росії та США.
На переговорах путіна та Сі Цзіньпіна не йшлося про ідею розміщення в Україні китайського миротворчого контингенту
Крім того, за словами комічника глави кремля, заплановано черговий раунд консультацій між МЗС росії і США, оскільки "залишаються невирішеними маса питань".
