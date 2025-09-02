путин и Си Цзиньпин говорили о размещении китайских миротворцев в Украине - Ушаков
Киев • УНН
Помощник главы кремля юрий ушаков заявил, что на переговорах путина и Си Цзиньпина не обсуждалось размещение китайского миротворческого контингента в Украине. Также планируется новый раунд консультаций между МИД россии и США.
российский диктатор владимир путин и лидер КНР Си Цзиньпин на переговорах не говорили о размещении в Украине китайского миротворческого контингента. Об этом сообщил помощник главы кремля юрий ушаков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
На переговорах путина и Си Цзиньпина не шла речь об идее размещения в Украине китайского миротворческого контингента
Добавим
Кроме того, по словам помощника главы кремля, запланирован очередной раунд консультаций между МИД россии и США, поскольку "остаются нерешенными масса вопросов".
