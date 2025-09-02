$41.370.05
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

путин и Си Цзиньпин говорили о размещении китайских миротворцев в Украине - Ушаков

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Помощник главы кремля юрий ушаков заявил, что на переговорах путина и Си Цзиньпина не обсуждалось размещение китайского миротворческого контингента в Украине. Также планируется новый раунд консультаций между МИД россии и США.

путин и Си Цзиньпин говорили о размещении китайских миротворцев в Украине - Ушаков

российский диктатор владимир путин и лидер КНР Си Цзиньпин на переговорах не говорили о размещении в Украине китайского миротворческого контингента. Об этом сообщил помощник главы кремля юрий ушаков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

На переговорах путина и Си Цзиньпина не шла речь об идее размещения в Украине китайского миротворческого контингента

- сообщил Ушаков.

Макрон рассказал, какие задачи может выполнять миротворческий контингент в Украине26.03.25, 22:57 • 116472 просмотра

Добавим

Кроме того, по словам помощника главы кремля, запланирован очередной раунд консультаций между МИД россии и США, поскольку "остаются нерешенными масса вопросов".

Карни о присоединении Канады к миротворческому контингенту в Украине: это зависит от обстоятельств08.04.25, 12:28 • 9964 просмотра

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Си Цзиньпин
Украина