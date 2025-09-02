российский диктатор владимир путин и лидер КНР Си Цзиньпин на переговорах не говорили о размещении в Украине китайского миротворческого контингента. Об этом сообщил помощник главы кремля юрий ушаков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Добавим

Кроме того, по словам помощника главы кремля, запланирован очередной раунд консультаций между МИД россии и США, поскольку "остаются нерешенными масса вопросов".

