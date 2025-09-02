«Прежде всего по Украине»: в москве планируют новый раунд российско-американских консультаций
Киев • УНН
Помощник президента рф путина юрий ушаков анонсировал подготовку очередного раунда консультаций между США и россией. Диалог, прежде всего, будет касаться Украины.
Помощник главы РФ Путина Юрий Ушаков объявил о том, что следующий раунд консультаций США и России уже в процессе подготовки. Передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
В российских государственных медиа недавно появилось сообщение, согласно которому, в Кремле готовятся провести следующий контакт, - на этот раз по линии МИД.
РФ и США планируют очередной раунд консультаций по линии министерств иностранных дел
Представитель диктатора Ушаков также добавил следующее:
- РФ и США сейчас ведут диалог прежде всего по Украине;
- развитие двусторонних отношений США и России пока что в состоянии, которое не предполагает заявлений.
Он также добавил, что в КНР, на полях саммита ШОС, Путин и руководитель Китая Си Цзиньпин "никак не обсуждали идею размещения в Украине китайского миротворческого контингента".
Напомним
УНН ранее сообщал, что США сделали предложение по прекращению войны с Украиной, которое в Кремле считают "вполне приемлемым".
До этого, в июне 2025 года, США инициировали перерыв в диалоге с Россией по нормализации двусторонних отношений.
Было согласовано провести следующие контакты в контексте нормализации отношений в Москве, но потом американцы предложили взять паузу