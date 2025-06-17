США запропонували рф паузу у переговорах щодо нормалізації відносин - ушаков

$41.530.08
48.070.37
ukenru
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
10:46 • 68659 перегляди
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
17 червня, 06:29 • 128892 перегляди
"Такі атаки - чистої води тероризм": Зеленський відреагував на атаку рф понад 440 дронами та 32 ракетами
17 червня, 05:57 • 122435 перегляди
рф вдарила по Києву та околицях 175 дронами і щонайменше 16 ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу - КМВА
16 червня, 19:28 • 175349 перегляди
ЄС продовжив санкції через анексію Криму та Севастополя ще на рік
16 червня, 13:59 • 160941 перегляди
Зеленський планує обговорити з Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити
Ексклюзив
16 червня, 12:56 • 156898 перегляди
Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
16 червня, 11:24 • 131274 перегляди
За майже п’ять років Центром Шалімова проведено близько 250 трансплантацій органів від посмертного донора
Ексклюзив
16 червня, 09:55 • 106962 перегляди
Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат
16 червня, 08:24 • 179242 перегляди
Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді
Ексклюзив
16 червня, 07:14 • 83453 перегляди
День літнього сонцестояння-2025: астролог дала поради, що робити для залучення удачі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
4м/с
54%
749мм
Популярнi новини
Трамп скликає Раду нацбезпеки США після саміту G7: стала відома причина17 червня, 06:04 • 92521 перегляди
Атака росії на столицю: на Нивках знайшли частини касетних боєприпасів17 червня, 06:45 • 140906 перегляди
Профільний комітет підтримав призначення Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора17 червня, 08:28 • 70019 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики10:31 • 81543 перегляди
Адміністрація Трампа згорнула групу тиску на рф щодо переговорів з Україною - Reuters11:16 • 30985 перегляди
Публікації
Останні в строю: які країни ЄС досі використовують радянську авіатехніку і чому це важливо для України15:35 • 2026 перегляди
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 262039 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків16 червня, 09:34 • 288525 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 310301 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 381131 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кличко Віталій Володимирович
Клименко Ігор Володимирович
Емманюель Макрон
Кіпер Олег Олександрович
Актуальні місця
Kyiv
Україна
Israel
Іран
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date15:09 • 5054 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики10:31 • 82407 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 88676 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 103059 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 164511 перегляди
Актуальне
Fox News Channel
Х-47М2 «Кинджал»
Калібр (ракета)
Truth Social
Безпілотний літальний апарат

США запропонували рф паузу у переговорах щодо нормалізації відносин - ушаков

Київ • УНН

 • 978 перегляди

США ініціювали перерву в діалозі з росією щодо нормалізації двосторонніх відносин. За словами помічника президента рф юрія ушакова, конкретної дати наступної зустрічі наразі немає.

США запропонували рф паузу у переговорах щодо нормалізації відносин - ушаков

США ініціювали перерву в діалозі з росією щодо нормалізації двосторонніх відносин. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

Як заявив помічник президента рф юрій ушаков, сторони планували продовження контактів у москві, однак США переглянули підхід.

На початку було погоджено провести наступні контакти в контексті нормалізації відносин у москві, але потім американці запропонували взяти паузу

– сказав він.

При цьому ушаков додав, що конкретної дати наступної зустрічі наразі немає.

"Мирні" переговори: кремль намагається довести нікчемність України як держави - ISW12.06.25, 07:46 • 98123 перегляди

Зараз, очевидно, між, відповідно, Держдепартаментом і МЗС буде якась досягнута домовленість, де і коли проводити чергову зустріч. Поки питання дещо зависло

– пояснив він.

Підтверджень цієї інформації від Держдепартаменту США наразі не надходило.

путін заявив трампу, що рф готова до переговорів з Україною після 22 червня14.06.25, 19:43 • 4820 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

ПолітикаНовини Світу
Державний департамент США
Сполучені Штати Америки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9