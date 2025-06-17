США запропонували рф паузу у переговорах щодо нормалізації відносин - ушаков

США ініціювали перерву в діалозі з росією щодо нормалізації двосторонніх відносин. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ".

Як заявив помічник президента рф юрій ушаков, сторони планували продовження контактів у москві, однак США переглянули підхід.

На початку було погоджено провести наступні контакти в контексті нормалізації відносин у москві, але потім американці запропонували взяти паузу

При цьому ушаков додав, що конкретної дати наступної зустрічі наразі немає.

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Зараз, очевидно, між, відповідно, Держдепартаментом і МЗС буде якась досягнута домовленість, де і коли проводити чергову зустріч. Поки питання дещо зависло