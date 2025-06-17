США предложили рф паузу в переговорах по нормализации отношений - ушаков

США инициировали перерыв в диалоге с россией по нормализации двусторонних отношений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Как заявил помощник президента рф юрий ушаков, стороны планировали продолжение контактов в москве, однако США пересмотрели подход.

В начале было согласовано провести следующие контакты в контексте нормализации отношений в москве, но потом американцы предложили взять паузу

При этом ушаков добавил, что конкретной даты следующей встречи пока нет.

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Сейчас, очевидно, между, соответственно, Госдепартаментом и МИД будет какая-то достигнута договоренность, где и когда проводить очередную встречу. Пока вопрос несколько завис