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США предложили рф паузу в переговорах по нормализации отношений - ушаков

Киев • УНН

 • 612 просмотра

США инициировали перерыв в диалоге с россией по нормализации двусторонних отношений. По словам помощника президента рф юрия ушакова, конкретной даты следующей встречи пока нет.

США предложили рф паузу в переговорах по нормализации отношений - ушаков

США инициировали перерыв в диалоге с россией по нормализации двусторонних отношений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

Как заявил помощник президента рф юрий ушаков, стороны планировали продолжение контактов в москве, однако США пересмотрели подход.

В начале было согласовано провести следующие контакты в контексте нормализации отношений в москве, но потом американцы предложили взять паузу

– сказал он.

При этом ушаков добавил, что конкретной даты следующей встречи пока нет.

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Сейчас, очевидно, между, соответственно, Госдепартаментом и МИД будет какая-то достигнута договоренность, где и когда проводить очередную встречу. Пока вопрос несколько завис

– пояснил он.

Подтверждений этой информации от Госдепартамента США пока не поступало.

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Андрей Кулик

Андрей Кулик

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