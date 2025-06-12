"Мирные" переговоры: кремль пытается доказать ничтожность Украины как государства – ISW

кремль продолжает нападки на Украину, используя риторику, представляющую анахроническое толкование истории, отрицая существование независимого украинского языка и культуры и дискредитируя нынешние украинские власти. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что помощник президента рф владимир мединский заявил, что война в Украине – это война между двумя странами с общим языком и культурой, и сравнил войну с "конфликтом между двумя братьями".

Заявление мединского согласуется с другой кремлевской риторикой, пытающейся изобразить Украину как не имеющую независимой идентичности и государственности от россии, что отражает военные цели россии, направленные на полную капитуляцию Украины и установление пророссийского марионеточного правительства - говорится в материале.

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Авторы отмечают, что председатель госдумы россии вячеслав володин также повторил риторику кремля, согласно которой Президент Украины Владимир Зеленский является нелегитимным.

"россия продвигает такие нарративы, чтобы дать основания для выхода из любых будущих мирных соглашений с Украиной в момент, который выберет россия, и поддержать давнее требование россии, чтобы Украина согласилась на смену режима и установление пророссийского прокси-правительства", - резюмируют в ISW.

Напомним

Помощник главы кремля владимира путина, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле владимир мединский в интервью The Wall Street Journal заявил, что Украина потеряет больше территорий, если не согласится на ультиматумы москвы.

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