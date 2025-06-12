"Мирні" переговори: кремль намагається довести нікчемність України як держави - ISW
Київ • УНН
кремль використовує риторику про "спільну мову та культуру" з Україною, заперечуючи її незалежність. Це робиться для виправдання агресії та зриву майбутніх мирних угод.
кремль продовжує напади на Україну, використовуючи риторику, яка представляє анахронічне тлумачення історії, заперечуючи існування незалежної української мови та культури та дискредитуючи нинішню українську владу. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
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Аналітики вказують, що помічник президента рф володимир мединський заявив, що війна в Україні – це війна між двома країнами зі спільною мовою та культурою, і порівняв війну з "конфліктом між двома братами".
Заява мединського узгоджується з іншою кремлівською риторикою, яка намагається зобразити Україну як таку, що не має незалежної ідентичності та державності від росії, що відображає військові цілі росії, спрямовані на повну капітуляцію України та встановлення проросійського маріонеткового уряду
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Автори зазначають, що голова держдуми росії в’ячеслав володін також повторив риторику кремля, згідно з якою Президент України Володимир Зеленський є нелегітимним.
"росія просуває такі наративи, щоб дати підстави для виходу з будь-яких майбутніх мирних угод з Україною в момент, який вибере росія, і підтримати давню вимогу росії, щоб Україна погодилася на зміну режиму та встановлення проросійського проксі-уряду", - резюмують в ISW.
Нагадаємо
Помічник глави кремля володимира путіна, очільник російської делегації на переговорах у Стамбулі володимир мединський в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив, що Україна втратить більше територій, якщо не погодиться на ультиматуми москви.
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