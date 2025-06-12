"Мирні" переговори: кремль намагається довести нікчемність України як держави - ISW

кремль продовжує напади на Україну, використовуючи риторику, яка представляє анахронічне тлумачення історії, заперечуючи існування незалежної української мови та культури та дискредитуючи нинішню українську владу. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Аналітики вказують, що помічник президента рф володимир мединський заявив, що війна в Україні – це війна між двома країнами зі спільною мовою та культурою, і порівняв війну з "конфліктом між двома братами".

Заява мединського узгоджується з іншою кремлівською риторикою, яка намагається зобразити Україну як таку, що не має незалежної ідентичності та державності від росії, що відображає військові цілі росії, спрямовані на повну капітуляцію України та встановлення проросійського маріонеткового уряду