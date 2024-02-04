Намагаються знайти максимально безпечні рубежі: Гуменюк розповіла про наслідки для росіян внаслідок удару по аеродрому “Бельбек”

Після враження командного пункту на аеродромі "Бельбек" в тимчасово окупованому Криму росіяни намагаються знайти максимально безпечні для себе рубежі пуску ракет. Про це в ефірі телемарафону розповіла начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає УНН.

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Гуменюк розповіла, що знищення командного пункту на аеродромі "Бельбек" в тимчасово окупованому Криму впливає на керування авіацією росіянами, але вони намагаються зобразити, що нібито нічого не змінилося.

Вони навіть попри ризики застосування авіації в нашій зоні відповідальності, роблячи висновки з того, що три винищувачі-бомбардувальники було втрачено, авіаційний розвідувальний пункт, командний пункт, тепер такий потужний удар по пункту базування, вони намагаються поновити бомбардування, зокрема і керованими авіабомбами.

Вона зазначила, що, враховуючи знищення трьох літаків, окупанти намагаються знайти максимально безпечні для себе рубежі пуску ракет.

"Вони не наближаються в ті райони, де був для них прикрий урок, але, тим не менш, ми продовжуємо роботу для того, щоб авіації ворога ставало менше і підтвердження тому - результативна робота по аеродрому "Бельбек", де мінус три (літаки - ред.) знову", - заявила начальник пресцентру.

Водночас Гуменюк наголосила, що попри втрату літаків, рф досі має перевагу в повітрі.

"Ми намагаємося це максимально вирівняти. Зокрема і як раз той самий урок, про який я казала, що вони побоюються того, що застосування авіації на тих рубежах, напрямках і відстанях, які вони дозволяли собі раніше, для них будуть критичними. Крім того, вони суттєво жаліються на дуже потужну нашу роботу по знищенню їх безпілотників. Те, що я казала, що вони нарощують використання FPV-дронів, але результату це не має, тому що ми знаходимо способи протидії.